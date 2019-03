L’iniziativa porta la firma del comitato La nostra aria e della Rete rifiuti zero

La manifestazione ecologista avverrà in concomitanza con i festeggiamenti per la riapertura ciclopedonale del San Michele

PADERNO D’ADDA – Un flash mob in strada per dire no ai rifiuti nei cementifici. Il comitato La nostra aria e la rete rifiuti zero Lombardia organizzano per sabato 30 marzo un pomeriggio insieme con molte attività tematiche. L’appuntamento è nella zona del Ponte San Michele, che verrà riaperto al transito ciclopedonale dalla mattinata di domani, venerdì 29 marzo. La manifestazione delle associazioni ambientaliste avverrà in concomitanza con l’iniziativa di realizzazione del salame di cioccolato dei record, promossa per festeggiare in modo originale il primo importante traguardo di riapertura, seppur parziale, del viadotto che collega le sponde lecchesi e bergamasche del fiume Adda. Il ritrovo è alle 14.30 nella piazza del Comune di Paderno. Bisognerà vestirsi in maniera colorata con sopra un copri abito di colore grigio. La messa in scena del flash mob avverrà grazie ad un gruppo di attori. A partire dalle 15.30 sono previste attività di confronto e “laboratori collettivi” per trovare insieme soluzioni reali alla riduzione dei rifiuti e per la riduzione dell’incidenza di pesanti fattori causa dei cambiamenti climatici, come i grandi impianti di combustione. Il termine delle attività è previsto verso le 18.30. Fin dalla mattina sarà attivo un punto informativo. I rappresentanti delle due associazioni faranno il punto su come procede la pratica di Italcementi-Heidelberg che ha chiesto di aumentare i rifiuti bruciati nel cementificio di Calusco d’Adda e del possibile impatto sulla nostra salute. Si parlerà, inoltre delle 10.000 firme raccolte già dal 2015 per opporsi a questa autorizzazione.