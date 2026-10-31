Fondi regionali per la sicurezza: a Merate finanziato il progetto “Generazioni sicure”

10 mila euro da Regione nell’ambito delle iniziative per la prevenzione e il contrasto della criminalità, a tutela delle persone più vulnerabili

MERATE – “Generazioni sicure – Percorsi integrati di prevenzione, legalità e sicurezza di comunità”. È questo il titolo del progetto del Comune di Merate che ha ottenuto un finanziamento regionale nell’ambito delle iniziative per la prevenzione e il contrasto della criminalità e il sostegno alle vittime.

Regione Lombardia ha infatti stanziato complessivamente 400 mila euro per il biennio 2026-2027, destinati a sostenere 38 progetti presentati dai Comuni lombardi. Tra questi figura anche la proposta meratese, che si inserisce in un programma più ampio dedicato alla promozione della sicurezza e alla tutela delle persone più vulnerabili.

Il provvedimento è stato approvato dalla Giunta regionale su proposta dell’assessore alla Sicurezza e Protezione civile, Romano La Russa. Le risorse sono rivolte ai Comuni delle province di Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Lecco, Mantova, Milano, Monza e Brianza e Varese.

L’iniziativa di Merate, denominata “Generazioni sicure”, punta già nel titolo a mettere al centro la dimensione comunitaria della sicurezza, attraverso percorsi integrati di prevenzione, promozione della legalità e sensibilizzazione. Il progetto rientra nel quadro degli interventi sostenuti dalla Regione per rafforzare la capacità dei territori di affrontare i fenomeni criminali e offrire strumenti di tutela ai cittadini.

Tra gli ambiti di intervento previsti dal bando regionale figurano in particolare la prevenzione delle truffe agli anziani, attraverso attività di informazione e formazione, e il sostegno alle vittime della criminalità organizzata e di stampo mafioso.

“Con queste risorse sosteniamo progetti dei Comuni sul tema della prevenzione e nel contrasto della criminalità e nella tutela delle persone più vulnerabili”, ha dichiarato l’assessore regionale Romano La Russa. “Vogliamo rafforzare le attività di informazione e sensibilizzazione, a partire dalla prevenzione delle truffe agli anziani, e garantire un aiuto concreto alle vittime”.

Gli interventi finanziabili comprendono attività culturali e iniziative di sensibilizzazione, anche in collaborazione con le Polizie locali e le Forze dell’ordine, oltre a forme di assistenza materiale, psicologica e legale. Previsti anche percorsi informativi sugli strumenti di tutela disponibili, accompagnamento nell’accesso ai servizi sociali e territoriali e iniziative rivolte alla cura e al sostegno delle persone che hanno subito reati.