Forum parchi regionali lombardi: presente anche una delegazione del Curone

Il forum dei parchi regionali si è tenuto sabato a Sondrio

Sottoscritto il patto dei parchi 2025 con impegni e obiettivi per salvaguardare e valorizzare sempre di più le aree protette

MONTEVECCHIA – Forum Parchi Regionali Lombardi 2025: anche una delegazione del parco regionale di Montevecchia e della Valle del Curone ha preso parte sabato scorso, 29 novembre, all’evento che si è tenuto a Sondrio, durante il quale è stato sottoscritto il Patto dei parchi 2025.

Presenti, per l’ente sovracomunale con sede a Cascina Butto, il presidente Giovanni Zardoni insieme a due rappresentanti del Consiglio di Gestione Giulio Facchi e Felice Maria Sesana.

“Ringrazio i presidenti che hanno organizzato e partecipato, queste sono preziose e vere occasioni di confronto rispetto alla percezione del valore che hanno i Parchi Regionali e le loro sfide del futuro. Ci stiamo confrontando con Regione Lombardia, presente a Sondrio, circa i trasferimenti regionali di funzionamento dei parchi e nuove modalità di finanziamento” le parole di Zardoni.

Per quanto riguarda il patto, sottoscritto da tutti i presidenti dei parchi regionali lombardi, è composto da una serie di impegni volti alla tutela delle aree verdi e alla fruizione sostenibile, corredati anche da azioni concrete. Si va dal rafforzare e ampliare la rete delle Aree Protette lombarde per affrontare le sfide ambientali e climatiche oltre i confini geografici al promuovere il benessere ambientale e umano, valorizzando esperienze di natura e cultura e coinvolgendo le comunità locali, senza dimenticare di favorire una fruizione sostenibile e inclusiva dei parchi, tutelando biodiversità e paesaggio, agricoltura di qualità e risorse naturali e di valorizzare il capitale naturale e promuovere nuovi riconoscimenti economici e sociali per le Aree Protette, anche attraverso la relazione con imprese per i loro obiettivi di sostenibilità.

Obiettivi che hanno come prerequisito quello di rafforzare il ruolo dei Parchi regionali nel sistema europeo, nazionale e nella rete ecologica regionale e per il cui raggiungimento i rappresentanti dei parchi regionali intendono consolidare la missione comune di tutela, valorizzazione e cooperazione tra le aree protette, promuovere programmi di azione condivisi e tavoli tematici per coordinare esperienze e competenze, attrarre maggiori risorse pubbliche e private, a partire da quelle di Regione Lombardia, al servizio dei territori e delle comunità locali.

Non meno importante risulta essere il sostegno all’economia circolare e rigenerativa, all’agricoltura di qualità, al turismo sostenibile, allo sport in natura e all’educazione ambientale, passando per il miglioramento del coordinamento istituzionale e del dialogo con gli attori sociali ed economici. Tra gli impegni presi anche quello di realizzare annualmente il Forum Parchi Lombardi per rafforzare la rete e la condivisione tra le Aree Protette.