Il documento sulla Galleria Beverate è stato approvato dal Prefetto Castrese De Rosa

Erano emerse delle criticità durante un’esercitazione: da qui l’aggiornamento del piano di emergenza

AIRUNO – Specifiche misure operative per il raggiungimento tempestivo degli accessi, l’ingresso in galleria e l’evacuazione dei passeggeri. E’ quanto contenuto nell’aggiornamento del Piano di Emergenza della galleria ferroviaria “Beverate” sita sulla tratta Monza – Calolziocorte (linea Milano-Lecco), approvato dal Prefetto Castrese De Rosa.

Redatto per ovviare ad alcune criticità emerse durante un’esercitazione, il documento contempla possibili scenari emergenziali ai quali corrispondono specifiche misure operative per rendere sicura la galleria in caso di emergenza.

Nell’ambito del piano generale di emergenza si precisano infatti gli accessi, l’ingresso in galleria e l’evacuazione dei passeggeri. E vengono altresì, disciplinati il flusso e le modalità di comunicazione dell’evento da parte del gestore ai servizi pubblici di soccorso, le modalità di attivazione del piano e la costituzione di un posto di comando avanzato ove il Direttore Tecnico dei Soccorsi eserciterà la propria funzione di coordinamento del soccorso tecnico.

Il Piano di Emergenza esterno per la galleria Beverate è stato redatto dall’apposito gruppo di lavoro, coordinato dalla Prefettura di Lecco, composto dal Comando dei Vigili del Fuoco, da Rete Ferroviaria Italiana (R.F.I.), dall’A.R.E.U – Soccorso Sanitario, dalla Provincia e dai Comuni di Olgiate Molgora ed Airuno.

In particolare, l’aggiornamento è connesso alla correzione delle criticità emerse nel corso di una esercitazione per azioni con la simulazione di uno svio di alcuni convogli ferroviari all’interno della galleria di “Beverate” nel territorio del comune di Olgiate Molgora.

Il Prefetto De Rosa ha espresso il suo ringraziamento al gruppo di lavoro per l’attività svolta in un settore particolarmente sensibile e che richiede professionalità da parte di tutte le componenti tecniche.

Il piano aggiornato – edizione 2021 è consultabile sul sito istituzionale di questa Prefettura (http://www.prefettura.it/lecco/contenuti/Piano_generale_di_emergenza_per_la_galleria_beverate-10457187.htm).