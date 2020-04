Gara di solidarietà per aiutare la Cri Merate nell’emergenza coronavirus

I volontari ringraziano aziende e cittadini per le donazioni effettuate

Il presidente Ferrario: “In queste settimane, l’associazione ha sentito con forza la vicinanza della popolazione”

OLGIATE MOLGORA – Il territorio meratese ha risposto al recente appello del Comitato di

Merate della Croce Rossa Italiana, impegnato in prima linea nel contrasto alla diffusione del

Coronavirus, con una gara di solidarietà tra aziende e cittadini per sostenere l’associazione con materiali e donazioni.

I volontari della Croce Rossa di Merate sono impegnati da mesi contro il Covid-19. L’associazione è stata coinvolta da febbraio nelle operazioni di controllo della temperatura corporea negli aeroporti di Milano Linate e Malpensa. In queste settimane, il sodalizio si occupa invece del trasporto dei pazienti potenzialmente sospetti verso le strutture sanitarie del territorio e della consegna a domicilio di farmaci e generi alimentari.

La raccolta fondi online

A metà marzo, il comitato Cri con sede a Olgiate Molgora ha attivato una raccolta fondi online, chiedendo un aiuto per sostenere le spese delle attività di soccorso e assistenza. I contributi hanno superato le aspettative dell’associazione e le donazioni proseguono senza sosta.

Sono inoltre numerose le aziende che hanno regalato materiali al Comitato di Merate della Croce Rossa Italiana. Le attività del territorio hanno consegnato gratuitamente all’associazione centinaia di dispositivi di protezione individuale come mascherine, tute protettive, camici e calzari usa e getta che verranno utilizzati dai volontari durante i servizi di soccorso.

La Croce Rossa di Merate ha ricevuto in regalo anche prodotti disinfettanti e carta asciugamani che consentiranno di garantire la corretta igiene all’interno della sede e sui mezzi di intervento. Singoli cittadini e alcuni esercizi pubblici hanno poi rifornito il comitato di acqua e bibite, pizze, dolci e altri generi alimentari per i volontari in servizio.

Soddisfatto il presidente

Spiega Claudio Ferrario, presidente della Croce Rossa di Merate: “La risposta di cittadini e aziende ci ha commosso. Le realtà del territorio si sono fatte avanti spontaneamente per aiutarci in un momento che sta mettendo a dura prova ognuno di noi. La solidarietà dimostrata dai meratesi è fondamentale non solo per il proseguimento delle attività ma anche per sostenere il morale di ciascun volontario impegnato nell’emergenza Coronavirus. In queste settimane, l’associazione ha sentito con forza la vicinanza della popolazione. Per questo motivo, voglio ringraziare di cuore tutti quelli che stanno contribuendo. Il vostro aiuto è importante e vi esprimo la nostra gratitudine a nome di tutti i volontari del

comitato”.