Giorno della memoria: a Airuno le lettura scenica con “Leggere per gioco”

Appuntamento venerdì 30 gennaio alle 21 in biblioteca ad Airuno

La serata sarà tenuta ai lettori dell’associazione “Leggere per gioco” di Galbiate

AIRUNO – Una lettura scenica per non dimenticare le vittime della Shoah: è quanto propongono l’Amministrazione comunale e la biblioteca venerdì 30 gennaio alle 21 in occasione del giorno della Memoria, intesa non solo come una ricorrenza, ma come un momento per stare insieme e riflettere.

L’incontro si terrà in biblioteca dove i volontari dell’associazione “Leggere per gioco” di Galbiate daranno voce a diverse storie per riflettere su responsabilità e memoria.

Attraverso una narrazione coinvolgente e l’ascolto collettivo, la serata vuole offrire una occasione per parlare di temi importanti per la comunità.