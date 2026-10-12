Giovani e dipendenze: serata di approfondimento con esperti a La Valletta Brianza

L’incontro è in programma giovedì 15 ottobre alle 20.30 nella sala conferenze dell’Ars Rovagnate

La serata è rivolta in primo luogo a chi ha figli adolescenti, è genitore, allena ragazzi o vive da vicino il mondo delle associazioni sportive

LA VALLETTA BRIANZA – “Le giovani dipendenze”: di questo si parlerà giovedì sera, 15 ottobre, alla sala conferenze dello Stadio Idealità (via Statale 29) nel corso dell’incontro promosso dal Comune di La Valletta Brianza, insieme alla Polizia Locale e a HS Security Italia.

La serata è rivolta in particolare modo alle famiglie e al mondo sportivo, volendo coinvolgere in primo luogo chi ha figli adolescenti, è genitore, allena ragazzi o vive da vicino il mondo delle associazioni sportive.

Al tavolo dei relatori siederanno Federica Ruspini, fondatrice di HS Security Italia; Alessio Scanu, responsabile area operativa e istruttore cinofilo di HS Security e Luca Curci, responsabile della Polizia locale de La Valletta Brianza. E’ prevista anche una dimostrazione dell’unità cinofila, per vedere da vicino il lavoro che viene svolto sul territorio.

La serata, a ingresso libero, inizierà alle 20.30.