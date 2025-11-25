Giovani protagonisti a Lomagna con le Costituzioni e la scuola di passione politica

Mercoledì scorso un momento di festa e condivisione riservato ai giovani

In calendario altri due incontri per la scuola di passione politica

LOMAGNA – Giovani e politica protagonisti mercoledì 19 novembre in auditorium durante la cerimonia di consegna delle Costituzioni ai neodiciottenni e ai diciannovenni che ha fornito l’occasione per presentare anche la scuola di passione politica, nata dal percorso con il professor Raffaele Mantegazza.

L’iniziativa è stata organizzata nell’ambito del progetto “Kenbe Fèm: Rigenerazione Umana”, promosso dal Comune di Lomagna insieme alla cooperativa Paso, in collaborazione con Fondazione comunitaria del Lecchese, con l’obiettivo di far crescere consapevolezza, responsabilità e desiderio di partecipazione.

Nel corso della serata la sindaca Cristina Citterio ha evidenziato con un certo orgoglio i tanti progetti portati avanti coinvolgendo le nuove generazioni per farle sentire parte attività della comunità dove vivono e per dare loro l’occasione di esprimere le proprie capacità e i propri talenti. Tra le iniziative portate avanti i gruppi propositivi, le attività di tutoraggio sui compit “Imparo da te”, i progetti di bellezza urbana portati avanti dai più piccoli: tanti semi piantati che stanno già dando frutto.

Dopodiché è stata consegnata una copia della Costituzione ai neo diciottenni e ai diciannovenni rinnovando l’invito ai giovani a prendersi “il loro pezzo di cambiamento”.

Presente all’incontro anche il professor Raffaele Mantegazza che ha parlato dell’esperienza della scuola di passione politica che ha coinvolto quindici ragazzi del territorio, fornendo loro l’occasone di confrontarsi, fare domande e costruire un pensiero. La democrazia non si eredita geneticamente: va vissuta, curata, esercitata” le parole del professore associato di Pedagogia generale e sociale alla Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università degli Studi di Milano Bicocca che ha ricordato le due serate speciali, il 4 e il 12 dicembre, con la scuola di passione politica.

Gli incontri si terranno dalle 20.30 alle 22.30, sono rivolti a giovani tra i 15 e 25 anni e si terranno al centro polifunzionale di via Silvio Pellico 8 a Lomagna.

La partecipazione è gratuita, ma va compilito il modulo: https://www.pasocooperative.it/scuola-di-passione-politica-2/