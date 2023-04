Gli olandesi in visita a Olgiate: sempre più vicino il gemellaggio

Tre giorni intensi e stimolanti quelli vissuti a Olgiate dalla delegazione olandese di Oisterwijk

Incontro con le istituzioni e le associazioni del paese oltre a un breve assaggio delle bellezze del territorio

OLGIATE – Tre giorni intensi e vivaci, tali da gettare basi sempre più concrete sul progetto di gemellaggio con la città di Oisterwijk. E’ stata accolta con entusiasmo, trasporto e condivisione la delegazione di 16 olandesi, capitanata dal sindaco Hans Janssen e dal suo vice Dion Dankers, giunta a Olgiate Molgora, per conoscere da vicino le istituzioni e le associazioni attive in paese, dando uno sguardo anche sul territorio e le bellezze circostanti.

Gli ospiti olandesi sono arrivati venerdì all’aeroporto di Orio al Serio e, dopo la sistemazione nella splendida location di Galbusera Bianca, sono stati accolti nell’atrio del Comune dai rappresentanti delle associazioni olgiatesi con l’esecuzione degli inni italiano, olandaese ed europeo a cura della scuola di musica Eugenio Nobili. Dopodiché visita guidata a Villa Sommi Picenardi con esibizione del “Gruppo Folkloristico La Brianzola, seguito dall’aperitivo alla Polisportiva Aurora mentre la cena è stata servita a Galbusera Nera.

La giornata di sabato è iniziata con la visita all’istituto superiore paritario Parini di Barzanò, dove è attivo un liceo linguistico: a seguire l’esibizione del “Gruppo Ritmica San Zeno” nella sala dell’oratorio di Santa Maria Hoè e la visita al “San Zeno Calcio”.

Dopo il pranzo a “Cascina Bagaggera” per far conoscere le bellezze del Parco del Curone, visita alla “Rotellistica Roseda Merate, società sempre presente alla manifestazione Olgiate per lo Sport. A seguire un breve tour alla “Pinacoteca Proloco” di Olgiate Molgora allestita sopra la stazione.

Ancora sport, poi, al campo sportivo dell’oratorio San Giuseppe con il sindaco olandese Jassen chiamato a calciare il calcio d’inizio della partita dei bambini organizzata dal gruppo sportivo e a seguire passeggiata nel verde delle colline del borgo storico di Mondonico.

Quindi apericena presso Cascina Buon Martino e dopo, in chiesa parrocchiale, il concerto del “Coro Congedati della Brigata Orobica”.

Domenica infine, saluti ufficiali dell’amministrazione comunale ed esibizione del Gruppo “La Campagnola.

“Sono stati tre giorni molto belli, ricchi e appassionanti. I nostri ospiti olandesi erano molto contenti di quanto hanno potuto conoscere” commenta soddisfatto il vice sindaco Matteo Fratangeli. Il progetto di gemellaggio si fa sempre più concreto.