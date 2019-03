Originali le ricette proposte utilizzando come ingredienti gherigli di tolleranza, farina ooOdio e anche qualche foglia d’invidia

Il concorso si inserisce in un progetto europeo nato per contrastare i linguaggi d’odio che serpeggiano su internet e sui social

MERATE – Contrastare l’odio che dilaga sul web con ricette che prevedono, al posto dell’invidia e della cattiveria preponderanti sui social, la tolleranza e il buon senso. I ragazzi del liceo Statale Agnesi hanno vinto il concorso promosso da React, il progetto europeo nato per contrastare i linguaggi d’odio sul web. Realizzato secondo la freschissima modalità del videocooking, il video s’intitola “Il linguaggio d’odio: azione vs reazione”. E’ stato prodotto con la supervisione della regista Fiammetta Ravot e della formatrice Silvia Melis dell’Associazione Antisopore.

Studenti come novelli chef

Come novelli chef, gli studenti hanno dato vita a piatti insoliti, rappresentando sia ricette di hate speech che di good speech. Tra foglie di invidia, gherigli di tolleranza, farina ooOdio e altre delizie, sono nate proposte originali, come l’Insalata di social all’olio di oliva e la crema tiepida al tiracisù.

Il risultato è stato più che apprezzato dalla giuria nazionale composta da esperi di settore e rappresentanti di svariate associazioni. Il video si è aggiudicato il primo posto nell’ambito del concorso promosso da React Respect e Equality Acting e Communicating Together il progetto europeo che ha come finalità quella di contrastare l’utilizzo di linguaggi di odio e altre forme di intolleranza mediante il coinvolgimento diretto di policy maker, insegnanti, operatori giovanili, rappresentanti delle comunità, ricercatori, rappresentanti dei social media, rappresentanti della stampa online e Osc.

Protagonista anche una classe del Viganò

Coordinato sul territorio lecchese da Giulia Venturini di Arci Lecco, React ha visto la partecipazione attiva anche di una classe dell’istituto tecnico Statale Viganò. I ragazzi, con il supporto del videomaker Davide Tagliabue del Circolo Arci Spettacolare, hanno prodotto il video “Re-action”. Si tratta di una interessante narrazione ispirata alla vita di ogni giorno, vissuta da un gruppo di adolescenti che si destreggiano fra buoni e cattivi commenti social, i cui contenuti determineranno scelte e futuro. Circa 50 studenti sono stati quindi coinvolti in due laboratori in cui temi quali pregiudizi, stereotipi e discriminazioni sono stati affrontati mediante l’utilizzo di svariate tecniche formative e di differenti linguaggi creativi e narrativi. Un focus specifico è stato dedicato all’hate speech in ambito social utile a diffondere best practices di contro-narrativa e aumentare la media literacy nelle giovani generazioni.