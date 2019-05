Global strike for future. Gli studenti di Merate impegnati nella raccolta rifiuti

Silea al fianco di Legambiente e dei giovani di Merate nella seconda giornata di “Global strike for future”

MERATE – Si è svolta nel pomeriggio di ieri, venerdì, a Merate, nell’ambito della seconda giornata di “Global strike for future” una raccolta di rifiuti per le strade della città.

Organizzata da un gruppo di studenti del Liceo Agnesi di Merate con il supporto di volontari di Legambiente Lecco Onlus, l’iniziativa ha richiamato un centinaio di giovani.

Come già in altre occasioni, anche in questo caso SILEA ha fornito gratuitamente sacchi e guanti a supporto dell’importante iniziativa ambientale volta a sensibilizzare i cittadini al rispetto e alla tutela dell’ambiente.