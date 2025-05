Grande successo per Ville Aperte in Brianza 2025, oltre 25 mila visitatori

Bene l’edizione primavera dell’iniziativa per scoprire le meraviglie del patrimonio storico-artistico della Brianza

LECCO/MONZA – Si è conclusa con grande successo l’edizione Primavera di Ville Aperte in Brianza 2025: nei due week-end di apertura tra il 3 e l’11 maggio 2025 si sono registrate ben 25.500 presenze, con un aumento di circa 500 visitatori rispetto ad aprile 2024.

Attraverso visite guidate, eventi, laboratori e itinerari dedicati, il pubblico ha potuto ammirare e conoscere 42 meraviglie del patrimonio storico-artistico del territorio lombardo, tra ville di delizia, dimore storiche e giardini.

Le famiglie hanno apprezzato i due progetti promossi dalla Cooperativa DEMOELA, che hanno visto la partecipazione di oltre 150 visitatori. Grandi e piccini hanno riscoperto il patrimonio artistico e paesaggistico dei Giardini Reali della Reggia di Monza grazie a giochi itineranti e indovinelli, tratti dall’innovativo libro-gioco-guida “Avventure in Brianza”. A Merate invece, l’iniziativa “Escape Mysterium” ha condotto i partecipanti – attraverso enigmi e giochi di logica – alla scoperta del passato di Villa De Ferrari Bagatti Valsecchi.

Le tre associazioni di guide turistiche abilitate (Art-U, Guidarte e Sottinsù) hanno accompagnato ben 200 visitatori alla scoperta di dimore storiche e giardini, svelando storie, segreti e curiosità con itinerari adatti a tutte le età.

Quest’anno, per la prima volta, Ville Aperte in Brianza ha promosso anche le eccellenze agroalimentari del territorio: le visite guidate con degustazione organizzare allo storico Salumificio Marco d’Oggiono hanno registrato subito il tutto esaurito. Le “Vie del Gusto” si amplieranno in previsione dell’Edizione Autunno: preparatevi ad addentrarvi in veri e propri tour alle dimore storiche e di delizia con una speciale degustazione finale e a scoprire i market eno-gastronomici, con prelibatezze tutte da assaggiare e acquistare.

Grande successo anche per il progetto “Dipinti in Villa” con l’artista Aleksandra Ostapova. La pittrice ha realizzato alcune opere “dal vivo” – i cui soggetti sono proprio le ville di delizia della Brianza – che saranno donate ai proprietari a fine manifestazione. Anche il pubblico ha potuto partecipare attivamente, realizzando una propria opera con l’aiuto della pittrice e, visto il successo, l’iniziativa si amplierà con novità a settembre.

Infine, in occasione del Giubileo, un gruppo nutrito di persone ha percorso l’itinerario della Fede da Bovisio Masciago (MB) a Saronno (VA), organizzato dall’Associazione Cammino di Sant’Agostino.

Ville Aperte in Brianza vi aspetta per l’edizione Autunno, in programma nei week-end dal 20 settembre al 5 ottobre 2025, accompagnata da un programma ancora più ricco di percorsi e progetti speciali all’insegna della bellezza, della cultura del territorio e dell’inclusività.