Oggi la prima distribuzione dei gratta e vinci: i vincitori intervisteranno Geronimo Stilton

L’iniziativa vuole sensibilizzare alla raccolta differenziata gli studenti della primaria attraverso il gioco

MERATE – E’ stata la prima ad aver trovato, nascosto sotto la patina argentata del gratta e vinci, il simpatico musetto di Geronimo Stilton. E sarà quindi una dei fortunati bambini che il prossimo 2 giugno potrà intervistare, insieme al preside Stefano Motta, niente poco di meno che il famoso protagonista della nota serie di libri per ragazzi.

Aveva gli occhi raggianti e il sorriso stampato in faccia la piccola Susanna, fortunata vincitrice del primo gratta e vinci vincente connesso al progetto Steps, l’originale iniziativa con cui il collegio Villoresi si sta (è proprio il caso di dirlo) differenziando nell’ambito dell’educazione ambientale.

Educare alla raccolta differenziata giocando

Partito ormai da diverse settimane, il progetto vede coinvolti i ragazzi della scuola primaria con l’obiettivo di sensibilizzarli in maniera giocosa al concetto di impronta ecologica.

Steps è infatti l’acronimo di sistema territoriale di educazione permanente alla sostenibilità ambientale. Ha avuto il patrocinio anche dell’assessorato all’ecologia del Comune di Merate.

Banconote “verdi” da spendere al mercatino

Nell’atrio di ingresso al primo piano della scuola primaria sono stati infatti posizionati tre contenitori per il conferimento dei rifiuti differenziati, ovvero la carta, la plastica e l’alluminio, generati nel corso dell’attività scolastica da parte degli alunni stessi. Semplice ed elementare il meccanismo di funzionamento di Steps.

Subito dopo l’intervallo, ad ogni conferimento esatto di rifiuti, i compagni più grandi delle classi quinte, muniti di elmetto e registro, consegnano dei Green coin ai compagni. Con queste “banconote” create ad hoc, gli studenti potranno poi acquistare libri, giocattoli e altri beni altrimenti destinati a loro volta alla discarica durante il mercatino interno in programma domenica 2 giugno.

Oggi i Gratta e vinci di Geronimo Stilton

Oggi, venerdì 5 aprile, gli studenti si sono visti consegnare dei green coins speciali, ovvero dei bollini tipo gratta e vinci. Solo uno nascondeva il volto di Geronimo Stilton ed era quello consegnato proprio a Susanna, emozionatissima e al settimo cielo per la sorpresa.

Il personaggio, amato dai più piccoli sarà ospite dell’istituto il 2 giugno. Sarà intervistato dal preside e da altri tre fortunati bambini che troveranno nelle prossime settimane il gratta e vinci vincente. “Con questa modalità ludica e continuativa vogliamo far diventare queste attenzioni una abitudine, a scuola come nella vita di tutti i giorni. Dobbiamo ringraziare Rodolfo Panzeri, coideatore dell’iniziativa, per la sensibilizzazione svolta nei confronti degli studenti” precisa il preside Motta.