Greppi Days: prima giornata all’insegna di arte, scienza e attualità

MONTICELLO – Dopo l’articolo introduttivo di ieri, la rubrica Greppi Days entra nel vivo ospitando il resoconto della prima giornata della settimana speciale in corso all’istituto superiore brianzolo.

L’articolo, che pubblichiamo integralmente in calce, è opera delle studentesse Alice Fumagalli, Alice Brivio, Alessandra Mauri, Sofia Vismara

Mercoledì 14 gennaio, all’Istituto “Alessandro Greppi” di Monticello Brianza, è iniziata la settimana dei Greppi Days, durante la quale si svolgono attività di vario tipo nei diversi ambienti della scuola, aule, palestre, laboratori e aula magna, e nei suggestivi spazi della vicina Villa Greppi, il Granaio Inferiore e Superiore.

Approfondimenti e incontri sono tenuti da professori della scuola, ex studenti ed

esperti esterni. Ogni alunno ha la possibilità di scegliere ciò che desidera fare per

questa settimana, dalle attività manuali ai corsi scientifici e digitali, dalla psicologia ai corsi sul diritto o di impronta ecologica, attività sportive, artistiche e musicali.

Tra gli esempi più notevoli di ambito artistico ha colpito la presenza di una

sessione di Poetry slam, una sfida a colpi di versi, tra improvvisazione e regole, ma anche gioco di parole, spettacolo e tanta originalità, condotta dal poeta e grafico Davide Passoni, che nel 2019 è diventato anche autore e co-conduttore del programma “Poetry Slam!” su ZeligTv.

Molto interessanti sono state anche una lezione sulla storia della musica rock,

un corso di interpretazione grafica tenuto dalla professoressa Susanna Formenti, in cui gli studenti hanno interpretato le loro emozioni attraverso l’arte del disegno, e una lezione della professoressa Angela Lettieri sui tarocchi come chiave di lettura del proprio presente e delle proprie scelte future.

Sul versante scientifico, oltre a laboratori pratici di fisica e chimica, molto

partecipata è stata la lezione Noi e l’universo, tenuta dall’ex studentessa Lucia

Targa, durante la quale i partecipanti hanno avuto l’occasione di scoprire i segreti

dell’universo senza rinunciare al divertimento e agli aneddoti divertenti.

Sono stati trattati anche argomenti di rilevanza ecologica e sociale, come

quello dell’incontro tenuto da Giovanni Valsecchi, docente dell’IIS Bertacchi e

componente del CdiA della coop. Mondo Equo; di Lecco, il quale ha fatto

comprendere ai presenti come anche le scelte alimentari individuali possono avere sul futuro del pianeta. Invece, Elisabetta Rusconi, anche lei docente dell’IIS “Bertacchi” e componente del CdiA della coop. “Mondo Equo” di Lecco, ha spiegato come si arrivi dal cacao al cioccolato, attraverso una filiera non sempre equa.

Per quanto riguarda l’attualità, non sono mancati un incontro sulla criminalità

organizzata e la corruzione, gestito dalla professoressa Isabella Perego in

collaborazione con la Guardia di Finanza, e un altro in cui gli studenti hanno potuto

capire perché, in un mondo sempre più dominato dall’IA, l’etica non è un optional,

ma una bussola indispensabile per costruire le società del futuro, grazie alla guida di Giacomo Zanotti, ricercatore in Filosofia della Scienza al Politecnico di Milano.

Inoltre, sono state svolte altre attività inerenti l’ambito delle scienze umane, tra

cui una lezione organizzata dalla professoressa Anna Rosa Sala, durante la quale

due docenti della scuola dell’infanzia, Luisa Pennati e Daniela Sirtori, hanno

insegnato come leggere le storie ai bambini con la giusta enfasi e in modo

coinvolgente.

In aula magna è stato anche possibile partecipare a una conferenza tenuta da

Vito Fiorino, soccorritore e testimone della tragedia di Lampedusa del 2013.

Durante l’incontro gli alunni hanno avuto l’opportunità di dialogare con l’ospite,

facendo domande e proponendo riflessioni sull’argomento, e di ascoltare i suoi

racconti su quanto la sua vita sia cambiata dopo quel fatidico giorno.

Alice Fumagalli, Alice Brivio, Alessandra Mauri, Sofia Vismara

Studentesse dell’Istituto “A. Greppi” di Monticello Brianza