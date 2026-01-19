Greppi Days: terza giornata tra sport, teatro, gestione dello stress, tutela dell’ambiente e tecnologia

Altra puntata della rubrica Greppi Days

MONTICELLO – Continuano i Greppi Days. Pubblichiamo oggi il resoconto della terza giornata, andata in scena venerdì scorso, a cura delle studentesse Sara Cherchi, Stella Dell’Orto e Giulia Miliani.

Ecco il contributo

La settimana più attesa dell’anno continua e anche durante la terza giornata dei Greppi Days, all’Istituto “Alessandro Greppi” di Monticello Brianza si sono tenuti svariati corsi e attività di approfondimento.

La mattinata si è aperta in aula magna con uno spettacolo intenso e coinvolgente: l’attore Stefano Panzeri, già ospite al Greppi nelle scorse edizioni di questa settimana speciale, attraverso il racconto in prima persona di Vincenzo Rabito, “ragazzo del ‘99” chiamato alle armi, ha rappresentato gli squarci di una poverissima Italia rurale di inizio secolo, sorpresa e dilaniata dalla Grande Guerra.

Anche il Dirigente dell’Istituto, Dario Crippa, si è messo in gioco, con un allenamento-lezione durante il quale gli studenti hanno potuto apprendere, oltre alle regole fondamentali e alle basi di gioco, i segreti che rendono il basket uno sport veloce, strategico e divertente, anche attraverso brevi sfide e situazioni di gioco reali.

La professoressa Rossella Gattinoni, invece, ha raccontato le origini del thriller psicologico attraverso la letteratura e il cinema, partendo dalla vicenda dell’“Edipo” di Sofocle, citando anche le teorie di Freud e analizzando spezzoni dei film “Il coltello nell’acqua” e “ Rosemary’s baby” di Roman Polanski.

Tra i diversi ospiti di questa giornata, vi sono stati Luca Vassallo e Alessandro Borganti dell’Istituto Liberale Lombardia, invitati dalla professoressa Anna Rosa Sala per esporre dati e casi di studio per mostrare come innovazione, sviluppo economico e tutela dell’ambiente possano procedere insieme, superando le narrazioni più catastrofiste e fornendo strumenti di pensiero critico contro l’eco-ansia e l’eco-radicalizzazione. Gli esperti si sono soffermati anche sulla produzione, vendita, consumo ed effetti collaterali del Golden Rice (“riso dorato”), un riso geneticamente modificato e arricchito di beta-carotene, un precursore della vitamina A.

Passando a tutt’altra tematica, Sabrina Camerra, creatrice digitale e insegnante di yoga, su invito della prof.ssa Francesca Corbetta ha tenuto un incontro incentrato, nella prima parte, sul tema della “disconnessione dalla realtà” che spesso interessa adolescenti e adulti, “come se scrollare fosse diventato un anestetico, per non sentire le proprie emozioni, soprattutto quelle negative, e, dunque, per non soffrire”, come ha detto agli studenti presenti. La seconda parte dell’attività è, invece, stata dedicata ad una pratica di respirazione consapevole e di visualizzazione guidata “per tornare al corpo, al presente e ritrovare la calma”.

Durante questa giornata è anche stata proposta un’uscita sul territorio presso il CSE di Casatenovo, dove la professoressa Anna Aliverti ha organizzato un laboratorio di scrittura creativa con ragazzi con disabilità: esso si è rivelato un’attività formativa e allo stesso tempo emozionante.

Non è mancato nemmeno lo spazio per lo sport: la professoressa Enrica Pucciarelli ha incentrato l’attività sulla Formula 1, in particolare la Scuderia Ferrari, e ha invitato le studentesse Sara Galliani e Mirea Mascheri della classe 5^LA a confrontare le figure dei piloti Luis Hamilton e Sebastian Vettel, dal quale sono emersi diversi aspetti interessanti non solo per quanto riguarda la carriera sportiva, ma anche per l’impegno sociale che li caratterizza.

Nel corso della giornata alcuni ragazzi, su proposta del professor Fabrizio Simile, si sono dilettati a coppie nel torneo di carte Magic, formato Commander, per aggiudicarsi il titolo di miglior Planeswalker; altri, invece, guidati dal professor Daniele Riva, hanno imparato a produrre musica con l’utilizzo del programma “Ableton Live 12”.

Per gli studenti più abili nei lavori manuali, la professoressa Valeria Beretta ha proposto un’attività dedicata al cucito, utilizzando bottoni, perline e materiali diversi. L’iniziativa aveva l’obiettivo di stimolare la fantasia e la creatività, offrendo a ciascuno la possibilità di esprimere idee ed emozioni attraverso il lavoro manuale. Un’occasione non solo di sperimentazione artistica, ma anche di concentrazione e precisione, dove ogni piccolo dettaglio ha contribuito a trasformare un semplice materiale in un progetto originale e personale.

Nel frattempo, le studentesse Alice Bonazzi e Alice Montrasio, con la collaborazione dei professori Ilaria Abbate e Roberto Brigatti, si sono cimentate nell’illustrare la “marching band”, una disciplina che, unendo coordinazione, musica e danza, consiste nel comporre coreografie con le bandiere sulle note di una canzone, a partire da movimenti base fino ad arrivare a un vero e proprio spettacolo in cui i movimenti interpretano la musica e la amplificano.

La giornata si è conclusa nel Granaio Superiore con l’intervento della professoressa Dolores Calzavacca, docente di scienze motorie, che ha proposto una riflessione sul valore dei sogni e della determinazione personale. L’ospite Andrea Oriana, protagonista dell’impresa di attraversare a nuoto il canale della Manica, ha mostrato come risultati straordinari possano nascere dalla fiducia in sé stessi e dalla capacità di non arrendersi di fronte alle difficoltà. L’atleta ha spiegato come ogni sogno abbia origine da un pensiero, trovi forza nella parola e nella perseveranza quotidiana e si realizzi pienamente solo attraverso l’azione concreta. Il suo intervento ha voluto sottolineare che sognare non basta: per trasformare le aspirazioni in realtà è necessario avere il coraggio di agire, impegnarsi con costanza e credere fino in fondo nelle proprie possibilità.

Anche questa giornata dei Greppi Days è giunta al termine, lasciando negli studenti nuove esperienze, nuovi incontri, nuove scoperte.

A domani!

Sara Cherchi, Stella Dell’Orto e Giulia Miliani

studentesse dell’Istituto ”A. Greppi” di Monticello Brianza