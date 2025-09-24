Guida con patenti false: in 6 mesi 3 casi individuati dalla Polizia locale di Casatenovo

Denunciati i conducenti per il reato di falsità materiale

Le patenti erano false o contraffatte: “Un grave rischio per la collettività”

CASATENOVO – Guidavano con patenti straniere false o contraffatte. Sono ben tre i casi, in soli sei mesi, individuati dalla Polizia locale di Casatenovo di automobilisti trovati alla guida di veicoli senza essere in possesso dei requisiti per la guida.

L’ultimo episodio risale a pochi giorni fa quando nell’ambito delle attività di controllo e prevenzione sul territorio, volti a garantire la sicurezza della circolazione e il rispetto delle norme del Codice della Strada, gli agenti del comando di Polizia locale guidato da Matteo Tocchetto hanno fermato un automobilista che, alla richiesta dei documenti, ha fornito una patente falsa. Gli agenti hanno subito fiutato l’irregolarità dei documenti esibiti, risultati poi, una volta periziati dagli uffici competenti, effettivamente falsi o contraffatti.

Nei confronti dei conducenti è così scattata la denuncia per il reato di falsità materiale, con contestuale contestazione delle sanzioni amministrative per guida senza patente e l’applicazione del fermo amministrativo di 3 mesi dei relativi veicoli.

“La circolazione con patenti false rappresenta un grave rischio per la collettività: chi si

mette alla guida senza aver mai conseguito l’abilitazione mette in pericolo non solo sé

stesso, ma anche gli altri utenti della strada, specialmente in caso di sinistri” precisa il comandante Tocchetto. Gli fa eco l’assessore Dario Brambilla: “Questi risultati dimostrano l’importanza dei controlli costanti da parte della Polizia Locale di Casatenovo, finalizzati a prevenire situazioni potenzialmente pericolose e a garantire un livello più alto di sicurezza stradale, reprimendo condotte di guida che potrebbero avere conseguenze gravissime sulla sicurezza di tutti”.