Guida consapevole, a Casatenovo una serata per riflettere sulla sicurezza stradale

L’incontro si terrà giovedì 23 ottobre a Villa Facchi a Casatenovo

La sicurezza stradale al centro dell’incontro promosso dalla consulta Rioni e Frazioni in collaborazione con la Polizia locale e la Croce Rossa

CASATENOVO – Sicurezza stradale: sarà questo l’argomento al centro dell’incontro in programma giovedì 23 ottobre alle 21 a Villa Facchi.

L’iniziativa, realizzata in collaborazione con la Polizia Locale e la Croce Rossa Italiana, è promossa dalla consulta Rioni e Frazioni, presieduta da Gaia Caspani, su impulso degli stessi partecipanti che hanno evidenziato con forza la necessità di sensibilizzare i cittadini sul tema della sicurezza stradale.

Intitolato “Guida Consapevole – Ridurre il rischio per aumentare la sicurezza” e condotto da Paolo Redaelli, agente della Polizia locale e da un referente della Croce Rossa, l’incontro

“sarà un momento per conoscere, comprendere e affrontare con maggiore consapevolezza le situazioni di pericolo che possono verificarsi sulla strada” rimarca Gaia Caspani, consigliere comunale, nonché presidente della Consulta per i Rioni e le Frazioni.