“HeART of Gaza”: i disegni dei bambini gazawi in mostra all’Istituto Greppi

La mostra “HeArt of Gaza” è stata allestita al Greppi dal 5 al 16 ottobre
“Non si è trattato soltanto di un’esposizione da visitare, ma di un’esperienza che ha coinvolto direttamente gli studenti, richiamando l’importanza di non restare indifferenti”
MONTICELLO – La vita quotidiana sotto i bombardamenti, la perdita della casa e
dei familiari, ma anche ricordi, desideri di pace, momenti di felicità quotidiana e anche sogni per il futuro. E’ quanto racconta la mostra “HeART of Gaza”, frutto con i disegni realizzati dai bambini e dai ragazzi della Striscia di Gaza, ospitata dal 5 al 16 ottobre all’istituto superiore Greppi.
L’esposizione, aperta anche al pubblico esterno, ha colpito l’interesse degli studenti dell’istituto anche grazie alla disponibilità di 25 ragazzi a far da guida ai compagni di altre classi, aprendo il confronto sulla questione.
Nello scritto, composto da due studentesse, Beatrice Mauri e Lena Gironi (classe 4^SB – Liceo delle Scienze Umane), riportiamo l’esperienza vissuta direttamente dai ragazzi e dalle ragazze del Greppi.
Ci sono storie che fanno il giro del mondo attraverso i media, ma che spesso
rischiano di rimanere lontane dalla nostra quotidianità, e poi ci sono storie capaci di arrivare dritte al cuore, di farci fermare per un momento e guardare la realtà con occhi diversi. È proprio questo il potere di “HeART of Gaza”, la mostra che racconta le esperienze, le emozioni e le speranze dei bambini di Gaza attraverso i loro disegni.
Il progetto nasce grazie all’iniziativa del palestinese Mohammed Timraz e dell’irlandese Féile Butler. Nel 2024, dopo aver condiviso alcuni disegni realizzati dai bambini e averli diffusi tra le persone a loro vicine, Timraz ha infatti dato vita, a Gaza, ad un laboratorio artistico, la “Tenda degli artisti”, uno spazio a disposizione dei più piccoli, in cui potessero esprimersi liberamente attraverso l’arte. L’iniziativa, partita con circa venti
bambini, è cresciuta progressivamente, coinvolgendone un numero sempre maggiore: ne è
nata una raccolta di disegni che oggi costituisce il cuore della mostra, che ha l’obiettivo di
sensibilizzare il pubblico sulla drammatica situazione vissuta dalla popolazione di Gaza, specialmente dai più piccoli.
I disegni raccontano la vita quotidiana sotto i bombardamenti, la perdita della casa e
dei familiari, ma anche ricordi, desideri di pace, momenti di felicità quotidiana e anche sogni per il futuro. I disegni diventano, così, molto più di semplici immagini: sono finestre
aperte sul mondo interiore dei bambini, attraverso cui essi raccontano pensieri,
emozioni e sogni. Ogni tratto e ogni colore invitano chi osserva a soffermarsi e ad
interrogarsi, ricordando che dietro le notizie e i numeri ci sono persone reali, con una storia e un futuro che meritano attenzione.
In un mondo in cui siamo continuamente raggiunti da immagini e informazioni, il
rischio è quello di “abituarsi” alla sofferenza e di smettere di ascoltare: “HeART of Gaza” ci invita, invece, a fermarci, osservare e comprendere, dimostrando come l’arte possa diventare un linguaggio universale, capace di superare le distanze e di creare un legame tra realtà fisicamente lontane. L’infanzia, infatti, dovrebbe essere fatta di giochi, amicizie, scoperte e possibilità, e non essere segnata dalla paura e dal dolore. Attraverso questi disegni, i bambini riescono a raggiungere persone che forse non incontreranno mai,
trasformando anche un semplice schizzo in un messaggio che attraversa il mondo e che ci
ricorda il valore dell’empatia e della solidarietà.
La mostra “HeART of Gaza” è arrivata anche all’Istituto “Greppi” di Monticello
Brianza, trasformando gli spazi della scuola in un luogo di incontro, riflessione e
dialogo. Non si è trattato soltanto di un’esposizione da visitare, ma di un’esperienza che ha coinvolto direttamente gli studenti, chiamati a diventare parte attiva nella diffusione del messaggio. Sono stati proprio gli alunni, infatti, insieme ai docenti, a occuparsi dell’allestimento, dell’organizzazione e della presentazione del progetto. Studenti e studentesse, tra il 5 e il 16 ottobre, hanno fatto da guide per i compagni delle altre classi, accompagnandoli lungo il percorso espositivo, illustrando alcuni disegni e aiutandoli a coglierne il significato.
Quest’esperienza ha rappresentato, sia per le guide che per i visitatori, un’occasione
per confrontarsi con una realtà complessa e comprendere quanto sia importante non
rimanere indifferenti davanti a ciò che accade nel mondo.
Riportiamo, tra le diverse riflessioni degli studenti sul significato dell’iniziativa quella
di un’alunna che sottolinea come la mostra permetta di andare oltre le notizie diffuse dai
media, specialmente in un mondo in cui tutti sono immersi in un flusso continuo di
informazioni: «La cosa che colpisce di più è capire che dietro ogni disegno c’è un bambino con una storia da raccontare. Spesso sentiamo parlare della guerra, ma rischiamo di
“abituarci” alle notizie, senza renderci davvero conto di quello che significano. Questi
disegni, invece, ci portano a fermarci e a riflettere». Visitare la mostra significa, infatti,
non soltanto conoscere una realtà lontana, ma anche interrogarsi su ciò che diamo per
scontato nella nostra quotidianità: poter andare a scuola, trascorrere del tempo con gli amici e immaginare serenamente il proprio futuro.
Per gli studenti del Greppi, diventare guide di questo percorso ha significato
assumersi la responsabilità di trasmettere storie importanti e contribuire a mantenere viva l’attenzione su ciò che accade. La scuola si conferma, così, non soltanto un luogo di apprendimento, ma anche uno spazio in cui sviluppare sensibilità, senso critico e consapevolezza.
Naturalmente, una mostra non può da sola cambiare ciò che accade a Gaza, ma può
stimolare domande, favorire il dialogo e spingere chi la visita ad approfondire ciò che ha
visto. È proprio in questo che risiede la sua forza: trasformare l’osservazione in
ascolto e la conoscenza in consapevolezza.
“HeART of Gaza” lascia, così, un messaggio che va oltre la mostra e la scuola
stesse: dietro ogni disegno c’è una persona, dietro ogni notizia una storia e dietro ogni
bambino il diritto di essere ascoltato, protetto e di poter immaginare il proprio futuro. Perché anche un semplice foglio colorato, quando riesce a far riflettere e a creare un legame tra persone lontane, può diventare una voce potente e scegliere di ascoltarla è già un modo per non restare indifferenti e restare, invece, umani.
Beatrice Mauri e Lena Gironi, classe 4^SB (Liceo delle Scienze Umane)
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