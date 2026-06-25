Hospice Il Nespolo. Nuovi serramenti: lavori al via in autunno

Dopo il successo della raccolta fondi da quasi 240 mila euro, i lavori dovrebbero partire a ottobre

L’intervento punta a migliorare comfort, sicurezza ed efficienza energetica della struttura

MERATE – Il progetto “Un’altra luce, lo stesso orizzonte” entra nella sua fase operativa. Dopo il successo della raccolta fondi promossa dall’Associazione Fabio Sassi per la sostituzione dei serramenti dell’Hospice Il Nespolo di Airuno, è stata individuata l’impresa che realizzerà l’intervento.

La Commissione esaminatrice incaricata di valutare le offerte ha infatti concluso l’iter di gara, individuando come prima classificata l’azienda Aprire srl di Calco. Nei prossimi giorni l’esito sarà formalizzato con la sottoscrizione del contratto e la definizione del cronoprogramma dei lavori.

L’intervento rappresenta uno dei più importanti investimenti degli ultimi anni per la struttura e consentirà di migliorare comfort, sicurezza ed efficienza energetica degli ambienti destinati all’assistenza dei pazienti e all’accoglienza delle loro famiglie.

L’avvio del cantiere è previsto indicativamente per l’inizio di ottobre. Le tempistiche tengono conto dei tempi tecnici necessari alla produzione e alla fornitura dei nuovi serramenti, stimati in circa dieci settimane e non comprensivi della pausa estiva. Salvo imprevisti, i lavori potrebbero essere completati tra la fine di ottobre e i primi giorni di novembre.

Particolare attenzione sarà dedicata all’organizzazione del cantiere, che verrà concordata con la Direzione sanitaria dell’Hospice per garantire la continuità delle attività assistenziali e limitare al minimo eventuali disagi per pazienti, familiari e operatori.

La valutazione delle offerte è stata affidata alla Commissione composta da Giacomo Molteni, direttore amministrativo dell’Associazione Fabio Sassi, Nicola Piazza, responsabile dell’Ufficio Tecnico, e Giancarlo Ferrario, presidente dell’associazione.

“La gara si è svolta regolarmente, nel rispetto dell’iter previsto per l’Hospice Il Nespolo di Airuno – spiega Nicola Piazza –. L’impresa vincitrice è stata selezionata sulla base della qualità tecnica ed economica dell’offerta presentata”.

Il progetto è il risultato della campagna “Un’altra luce, lo stesso orizzonte”, avviata nel maggio 2025 per finanziare la sostituzione degli infissi della struttura. La raccolta fondi si è conclusa con un risultato superiore alle aspettative: 239.750 euro raccolti a fronte di un obiettivo iniziale di 200 mila euro.

Un traguardo raggiunto grazie al contributo della Fondazione Comunitaria del Lecchese, di numerose imprese, associazioni, cittadini e donatori privati che hanno sostenuto l’iniziativa.

Con l’individuazione dell’impresa esecutrice, il progetto compie ora un passo decisivo verso la sua realizzazione concreta, trasformando la generosità del territorio in un intervento destinato a migliorare la qualità degli spazi di cura dell’Hospice Il Nespolo.