I bambini sono tutti speciali: “In estate c’entro anch’io” si conferma un successo

L’iniziativa, promossa dall’associazione Probabilità, ha incassato il sostegno della Fondazione comunitaria del Lecchese

Otto le settimane di centro estivo previste grazie alla collaborazione con Monsereno e Villa dei Cedri

MERATE – Lo scorso anno si era presentato come un’importante e inedita novità. Quest’anno ha assunto il volto di una conferma capace di non deludere le aspettative. Stiamo parlando di “In estate c’entro anch’io”, il centro estivo per bambini e bambine con disabilità complesse promosso dall’associazione Probabilità.

L’iniziativa, lanciata la scorsa estate con un progetto pilota di inclusione dei bambini con disabilità complesse e le loro famiglie durante il periodo estivo, ha ottenuto anche quest’anno l’importante sostegno della Fondazione comunitaria del Lecchese ed è promossa in collaborazione con due realtà del territorio meratese nell’ambito dei centri estivi promossi a Monsereno Horses e a Villa dei Cedri.

Otto le settimane previste (due in più rispetto al 2023), precisamente dal 17 giugno al 4 agosto e durante la prima settimana di settembre, in cui è stata e verrà data la possibilità a bambini con disabilità complesse di frequentare i centri estivi alla mattina, condividendo con gli altri pari il momento del pranzo.

A ogni bambina e bambino è stato e sarà affiancato un educatore in rapporto uno a uno, dando precedenza a figure già conosciute dalle famiglie. “Forti del gradimento riscosso tra i bambini partecipanti e le loro famiglie, abbiamo voluto riproporre l’esperienza anche quest’anno, offrendo ai bambini con disabilità occasioni di socialità e divertimento e alle famiglie un supporto durante il periodo estivo – puntualizza Silvia Moggi, presidente di Probabilità, ribadendo come l’iniziativa offra anche l’occasione di creare nuove relazioni e consolidare le collaborazioni con le realtà presenti sul territorio.

“Con il progetto, abbiamo voluto ribadire che i bambini sono tutti speciali: i bambini sono bambini, ognuno è speciale a modo suo. Ogni bambino ha diritto di vivere, divertirsi, essere amato e considerato. Ogni famiglia ha diritto di sentirsi serena e parte della comunità anche in estate”.

La doppia location ha permesso ai bambini di sperimentare e sperimentarsi in ambienti diversi ricevendo, ogni volta, stimoli differenti. Così se il martedì e il mercoledì a Villa de Cedri, grazie agli educatori del centro estivo Di segni e di sogni, è stato possibile cogliere la magia degli scambi intergenerazionali con gli anziani ospiti della struttura, a Monsereno, ogni venerdì, è stato possibile sperimentare i benefici dell’ippoterapia, alternando i giri a cavallo con l’ascolto dei racconti, ricchi di immagini e suoni, proposti da Barbamiele insieme all’esperta bibliotecaria Miriam.

Un connubio vincente che ha regalato e sta regalando gioia e spensieratezza ai partecipanti, rimarcando l’importanza di un progetto che parla di inclusione, declinandola concretamente in atti e proposte pratiche.

E’ possibile contribuire a questa iniziativa attraverso una donazione con un bonifico intestato a Fondazione comunitaria del Lecchese Onlus sul conto corrente Intesa Sanpaolo IBAN: IT28 Z030 6909 6061 0000 0003 286 oppure Banca della Valsassina IBAN: IT87 B085 1522 9000 0000 0501 306 Causale: 2024 4268 – In estate c’entro anch’io 2024 – centro estivo per bambine e bambini con disabilità.