I volontari sono stati ringraziati pubblicamente dal sindaco Stefano Motta

Sette i sacchi di immondizia raccolti in soli 200 metri al confine tra Brivio e Calco

BRIViO – CALCO – E’ una terra di mezzo, al confine tra Brivio e Arlate, ma, manco a dirlo, gli incivili la fanno da padrone anche qui. Sette i sacchi di indifferenziata raccolti ieri, giovedì, dai Green Boys di Brivio che, armati come sempre di tanta buona volontà e pazienza, hanno passato al setaccio la strada che da San Giorgio va verso Arlate di Calco.

Duecento metri di strada, disseminati in ogni dove di rifiuti di ogni genere. Ai lati della strada c’erano infatti un computer, una gomma d’auto, 4 litri di olio per auto, diversi accessori di ricambio e almeno un centinaio di bottiglie. L’iniziativa ha visto in campo due volontari, Ornella Pozzoni e Renato Colombo, che hanno ricevuto anche i complimenti dal sindaco di Calco Stefano Motta.