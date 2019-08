I Green Boys di Brivio in trasferta a Cisano: ripulita la zona intorno al Mollificio

BRIVIO – Green boys in trasferta a Cisano bergamasco. Il gruppo di volontari, attivo nell’ambito del verde e della salvaguardia ambientale, si è rimboccato le maniche oggi passando in rassegna la zona situata poco lontano dal Mollificio Sant’Ambrogio, in località Tre Fontane. Tantissimi i rifiuti trovati nella zona boschiva e poi accatastati sul ciglio della strada in attesa del passaggio dell’operatore ecologico del Comune di Cisano.

Il gesto dei Green Boys non è passato inosservato tanto che il sindaco Andrea Previtali ha pubblicamente elogiato i volontari con un post su Facebook. “Grazie ai volontari che hanno ripulito la zona. Grazie a tutti tranne a quegli “imbecilli” che, gettando rifiuti, non hanno rispetto di niente e di nessuno… E, per fortuna, che qualcuno è stato ripreso dalle telecamere e multato!”