“I sentieri di Alessandro”: uscita didattica e di socializzazione per gli studenti delle classi prime del Greppi

L’iniziativa, promossa come accoglienza e orientamento, è stata proposta dal Consorzio Brianteo Villa Greppi

Coinvolti oltre 300 studenti delle classi prime dell’istituto superiore con sede a Monticello Brianza

MONTICELLO BRIANZA – Oltre trecento studenti e studentesse delle classi prime dell’Istituto superiore Greppi hanno preso parte, anche quest’anno, a un’uscita didattica e di socializzazione dal titolo “I sentieri di Alessandro Greppi”.

L’iniziativa, promossa dalla referente dell’Accoglienza e Orientamento, prof.ssa Anna Rosa Sala, è stata proposta dal Consorzio Brianteo Villa Greppi a cura dell’Associazione BRIG – cultura e territorio nell’ambito del progetto Fermenti culturali finanziato da Fondazione Cariplo.

Guidati dalla dott.ssa Laura Caspani – guida turistica abilitata e Presidente dell’Associazione BRIG –, gli studenti hanno intrapreso un percorso a piedi che ha toccato tappe dal forte valore storico e simbolico nel territorio compreso tra Casatenovo e Besana. I luoghi visitati, strettamente legati alla famiglia Greppi, hanno offerto l’opportunità di approfondire la conoscenza della Brianza ottocentesca, sia nei suoi aspetti paesaggistici che in quelli sociali ed economici.

Punto focale dell’itinerario è stata la visita a Villa Greppi, incentrata sulla storia della famiglia Greppi e sulla figura di Alessandro, senza dimenticare il legame che unisce la residenza storica alla nascita e alla vicenda dell’istituto scolastico.

L’esperienza ha così offerto un’occasione preziosa per conoscere il territorio, ma anche per favorire la costruzione di relazioni tra pari in un contesto informale e stimolante.

Sull’importanza di rinnovare questa esperienza è intervenuto il Dirigente Scolastico, prof. Dario Maria Crippa: “Ringrazio di cuore il Consorzio Brianteo di Villa Greppi per la preziosa opportunità e la sinergia costante con la nostra scuola. Iniziative come questa rappresentano un ponte fondamentale tra la cultura del territorio e il benessere formativo e relazionale dei nostri ragazzi fin dai primi giorni di scuola”.

Grande soddisfazione è stata espressa anche dai docenti accompagnatori, che hanno sottolineato l’efficacia dell’iniziativa nel favorire l’integrazione del gruppo classe e la partecipazione attiva degli studenti fuori dalle mura scolastiche.

L’uscita didattica, inoltre, ha suscitato entusiasmo e curiosità tra i partecipanti. “Non avrei mai immaginato che una semplice passeggiata potesse insegnarmi tanto – racconta una studentessa del liceo – scoprire la storia del nostro territorio in modo così coinvolgente è stato sorprendente”.

Un entusiasmo condiviso dagli studenti dell’indirizzo tecnico: “Camminare con i compagni e conoscere meglio chi ancora non conoscevo è stato il modo migliore per iniziare l’anno insieme”.

Un bilancio del tutto positivo per una proposta che unisce cultura, natura e relazioni: un passo importante per i nuovi studenti, pronti ad affrontare uniti il percorso di studi al Greppi.