Il cane più bello del mondo è lecchese: Tanuzza conquista il World Dog Show 2026

Il piccolo levriero italiano di 5 anni campione mondiale assoluto alla fiera di Bologna

Arriva da un allevamento di Sirtori: “Siamo orgogliosissimi”

SIRTORI – Il cane più bello del mondo? E’ lecchese. Si chiama Tanuzza dei Raggi di Luna, è un piccolo levriero italiani di 5 anni e viene dall’omonimo allevamento di Sirtori, gestito da Gaetano Caldarone e Sergio Anconetti. Un risultato straordinario e molto ambito per Tanuzza protagonista del World Dog Show 2026 che si è svolto dal 4 al 7 giugno alla Fiera di Bologna.

Già nel 2023 Tanuzza aveva dimostrato il suo eccezionale valore, vincendo il campionato mondiale a Ginevra. A Bologna è arrivato il prestigioso titolo di Campione del Mondo Assoluto, uno dei riconoscimenti più importanti nel panorama cinofilo mondiale.

Nel corso delle esposizioni, i giudici hanno più volte sottolineato le qualità uniche di Tanuzza, definendola un “piccolo levriero disegnato”. Un’espressione che mette in evidenza l’armonia delle sue forme, l’eleganza del portamento e la straordinaria aderenza agli standard della razza.

Dietro questo straordinario successo vi è il lavoro appassionato e competente degli allevatori Gaetano e Sergio che hanno seguito con dedizione il percorso di crescita e valorizzazione dell’esemplare, contribuendo a portarlo ai massimi livelli della competizione internazionale: “Siamo davvero felicissimi di questo riconoscimento – ha detto Gateano Caldarone – non sono traguardi che si vedono tutti i giorni, siamo molto orgogliosi”.