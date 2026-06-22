Il cinema sotto le stelle in oratorio conquista Olgiate: e c’è chi chiede già il bis

L’abside esterno della chiesa usato per proiettare un film per famiglie

Tantissime persone presenti sabato sera in oratorio a Olgiate per l’insolita proposta del cinema all’aperto

OLGIATE MOLGORA – L’abside esterno della chiesa parrocchiale che diventa lo sfondo per proiettare un film. Successo aldilà delle aspettative per la prima ( e per ora unica) edizione del cinema sotto le stelle promosso sabato scorso, 20 giugno, dalla parrocchia Maria Madre della Chiesa, guidata da don Emanuele Colombo.

Nata su impulso di un gruppo di mamme, grazie a una intuizione di Clara Baroni, l’iniziativa, che ha potuto contare anche sulla disponibilità della Pro Loco a fornire l’impianto audio, ha richiamato in oratorio tante famiglie desiderose di trascorrere una serata in compagnia, godendosi anche la visione di un film adatto a grandi e piccini.

La proposta, andata a impreziosire le attività già previste in oratorio con cucina aperta e tornei di calcio, ha intercettato il gradimento di molte persone: c’è chi ha usato le sedie predisposte dagli organizzatori, chi ha invece preferito sedersi comodamente sull’erba del calcio da calcio e chi invece ha recuperato plaid e coperte per gustarsi, in tutta comodità, la visione di “IF – Gli amici immaginari”.

Un viaggio emozionante tra fantasia e realtà vissuto da tutti i presenti che, a gran voce, hanno già chiesto la possibilità di organizzare un nuovo appuntamento con il cinema sotto le stelle per trascorrere una serata, piacevole e leggera, in compagnia.