Il Comune di Merate pubblica un concorso per operatore tecnico esperto

Candidature aperte fino al 17 gennaio

MERATE – È stato indetto un concorso pubblico, per soli esami, per la copertura a tempo pieno e indeterminato di n. 1 posto di operaio specializzato (ex cat. B), Area degli operatori esperti, da assegnare al Servizio 4, Lavori pubblici ed ecologia del Comune di Merate.

Il profilo professionale ricercato è quello di Operatore. All’operatore tecnico esperto sono richieste le conoscenze necessarie allo svolgimento delle attività operative e tecnico-manutentive, che costituiscono le singole fasi dei processi produttivi.

Sono inoltre richieste competenze pratiche e socio-relazionali adeguate ad affrontare le problematiche che possono emergere nello svolgimento dell’attività lavorativa, nonché la capacità di adattare i propri comportamenti alle diverse circostanze operative.

Tra le mansioni attribuibili alla figura rientrano le seguenti funzioni e interventi, elencati a titolo esemplificativo e non esaustivo:

ordinaria manutenzione e cura dell’efficienza funzionale delle macchine e delle attrezzature in dotazione;

interventi di manutenzione di strade, compresa l’installazione di paletti, transenne e segnali stradali fissi, la chiusura di buche e la pulizia del piano viario;

posizionamento di segnaletica di cantiere;

utilizzo di attrezzature quali saldatrice, elettroutensili, ecc.;

piccoli interventi edili e di fabbro;

sfalcio e cura di banchine e pertinenze stradali;

potatura e cura delle siepi e arbusti;

manutenzione di piccoli manufatti in ferro (parapetti metallici, barriere stradali, ecc.);

impiego di attrezzature manuali (pale, vanghe, rastrelli, zappe, forbici, forbicioni, picconi, ecc.);

impiego di attrezzature meccaniche elettriche e a motore endotermico (decespugliatore, falciatrice, tosa prato, tosasiepi, soffiatore, motosega, motocoltivatore, ecc.);

attività di carattere tecnico-manutentivo per interventi di manutenzione del patrimonio mobiliare ed immobiliare dell’ente;

utilizzo attrezzature legate alla manutenzione patrimonio mobiliare e immobiliare dell’ente.

Completano il profilo ricercato: buone capacità relazionali interne, nell’ottica di un proficuo team working; proattività rispetto ai problemi da affrontare e nel proporre le relative soluzioni; motivazione e propensione nella cura del decoro del patrimonio comunale.

Per partecipare al concorso è necessario possedere un diploma di istruzione secondaria di secondo grado, sia esso un attestato di qualifica professionale triennale o un diploma quinquennale. Tutti gli ulteriori requisiti sono indicati nel bando di concorso, pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Merate a questo link.

La domanda di partecipazione dovrà essere presentata entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni dalla pubblicazione del bando sul Portale del Reclutamento (https://www.inpa.gov.it/), e comunque non oltre sabato 17 gennaio.

Gli esami consisteranno in una prova scritta e in una prova pratica. La prova scritta si terrà venerdì 23 gennaio alle ore 10 (inizio riconoscimento candidati ore 9:30) presso l’Auditorium Comunale Giusy Spezzaferri, in Piazza degli Eroi 3, Merate. A seguire, la prova pratica si svolgerà presso la sede comunale, sempre in Piazza degli Eroi 3, Merate.