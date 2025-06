Il dj Massimo Alberti lancia la festa per il 40esimo dell’Osgb Merate

I festeggiamenti per il 40esimo dell’Osgb Merate entreranno nel vivo nel fine settimana

Oltre due ore di musica e balli con i brani anni 70, 80 e 90 proposti dal noto dj di Rtl 102.5 Massimo Alberti

MERATE – Un viaggio nella musica degli anni 70, 80 e 90 in compagnia del noto dj di Rtl 102.5 Massimo Alberti per lanciare, in grande stile, i festeggiamenti per il 40esimo di fondazione dell’Osgb, il gruppo sportivo oratorio San Giovanni Bosco.

Bellissima serata, ieri sera giovedì, in oratorio, con l’appuntamento musicale organizzato dal gruppo sportivo guidato dal presidente Emilio Colombo per condividere con tutta la comunità la lunga strada, percorsa dal 1985 fino a oggi, per offrire a tanti bambini e ragazzi la possibilità di crescere e formarsi con lo sport.

Al di sotto delle aspettative, purtroppo, la partecipazione dei meratesi che si sono lasciati sfuggire l’occasione di godersi una serata contrassegnata da tanto divertimento, balli scatenati e leggerezza, ritrovandosi insieme nell’ampio cortile dell’oratorio tra la palestra e i campi di calcio.

In consolle, allestita in cima alle scale che collegano i due ingressi dell’oratorio, Massimo Alberti, meratese d’adozione, avvicinatosi alla realtà dell’Osgb grazie al figlio. “E’ sempre difficile esibirsi in casa, davanti ai volti delle persone che conosci, anche se sei stato all’Arena di Verona o al festival di San Remo”, le parole pronunciate per ringraziare i “pochi, ma buoni” presenti a uno spettacolo che ha colorato e animato una bella e finalmente anche fresca serata meratese.

Tra una hit intramontabile e l’altra, il noto speaker di Rtl 102.5, famoso per il programma “’70-’80-’90 all’ora” il venerdì, è riusciuto a coinvolgere tutti i presenti, tra un brano e l’altro, mixando tuffi negli anni 70, qualche assaggio di balli di gruppo, l’intramontabile Raffaella Carrà, gli imperdibili Vasco, 883 e Ligabue e una buona (e graditissima) dose di musica “tamarra”.

Non potevano mancare i cori, partiti dal basso e incitati dalla consolle, dedicati a Emilio Colombo al suono di “C’è solo un presidente”, a cui spetterà il compito di svolgere il ruolo di padrone di casa sabato sera durante i festeggiamenti istituzionali per i 40 anni dell’Osgb al fianco del prevosto don Mauro Malighetti, del coadiutore dell’oratorio don Davide Serra, del sindaco Mattia Salvioni e dell’assessore allo Sport Gianpiero Airoldi.

La serata, che si concluderà con un buffet, prevede un momento introduttivo con la proiezione di un breve filmato per ripercorrere, scatto dopo scatto, i momenti più belli e significativi dell’Osgb. E’ prevista la premiazione dei volontari storici del sodalizio.

I festeggiamenti si concluderanno domenica 29 giugno con la messa celebrata sotto il portico all’aperto in oratorio.