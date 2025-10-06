“Il Greppi per Gaza”: studenti e docenti si mobilitano per il popolo palestinese

Molti studenti e docenti hanno partecipato alle manifestazioni di Lecco, Monza e Milano

Anche chi è rimasto in classe ha vissuto una giornata diversa, organizzando, in maniera autonoma, un’astensione di un’ora dalle lezioni

MONTICELLO BRIANZA – “Il Greppi per Gaza. Restiamo umani”: è lo striscione che venerdì scorso, 3 ottobre, ha accompagnato studenti e docenti dell’istituto superiore Greppi che hanno partecipato alla mobilitazione per il popolo palestinese, prendendo parte alle manifestazioni di Lecco, Monza e Milano.

Anche chi è rimasto in classe ha vissuto una giornata lontana dall’ordinario e si è organizzato, in maniera del tutto autonoma, per un’astensione dalle lezioni per la prima ora: “Una forma di mobilitazione speciale perché nata dal basso e nutrita di autentica passione civile” fanno sapere i docenti.

Di seguito la galleria fotografica