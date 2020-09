Il Maggio Manzoniano di Merate riparte dal contest fotografico per ragazzi

Prorogato fino al 30 settembre il concorso “I Luoghi di Alessandro” aperto ai ragazzi delle scuole secondarie di primo grado

Le foto saranno esposte in mostra dal 20 al 31 ottobre nell’atrio del Comune con premiazione domenica 31 ottobre in Auditorium

MERATE – Riparte da dove si era interrotta la programmazione del Maggio Manzoniano di Merate, il progetto culturale dell’assessorato alla Promozione Turistica e Culturale del Comune di Merate dedicato alla figura di Alessandro Manzoni. Nel mese di ottobre verranno infatti organizzate gran parte delle iniziative che erano già in programma nel mese di maggio, annullate a causa dell’emergenza sanitaria.

Il primo tassello di questa ripartenza è la proroga del contest fotografico “I Luoghi di Alessandro”, aperto ai ragazzi delle scuole secondarie di primo grado, che avranno tempo per iscriversi fino al 30 settembre.

“Dopo l’interruzione dovuta all’emergenza sanitaria, riparte il concorso fotografico – dichiara l’assessore alla Promozione Turistica e Culturale del Comune di Merate, Fiorenza Albani – Ormai siamo nell’era digitale, i ragazzi si esprimono utilizzando la tecnologia e la fotografia è di fatto diventata uno dei mezzi di comunicazione universale. Creatività tecnologica che dà la possibilità a chi la utilizza di esprimere il proprio essere e il proprio stato d’animo. Oltre alle macchine fotografiche digitali, l’utilizzo degli attuali smartphone dotati di obiettivi che permettono di ottenere un’ottima risoluzione ha permesso una maggiore divulgazione della fotografia. Fotografie istantanee, modificabili grazie alle diverse app gratuite, pubblicabili sul web e sui social immediatamente. Si tratta di un linguaggio nuovo che nella maggior parte dei casi dura per brevissimo tempo, molto lontano dalla vera e propria arte fotografica”.

La partecipazione al contest, rivolto a studenti sia residenti sia non residenti a Merate e iscritti nell’anno scolastico 2019-2020 alle scuole secondarie di I grado: Manzoni o Villoresi e a studenti residenti a Merate iscritti nell’anno scolastico 2019-2020 a scuole secondarie di I grado fuori città, prevede la produzione di 3 foto ciascuna delle quali con un differente soggetto al fine di consentire la varietà dei soggetti proposti.

La migliore delle 3 proposte presentate verrà considerata valida per il contest. La selezione verrà effettuata dai docenti dei corsi effettuati da FotoLibera in preparazione al contest.

L’iscrizione avviene in concomitanza dell’invio delle foto in formato digitale alla seguente mail: contest-mmm2020@fotolibera.com e sarà confermata da una mail di risposta. Per l’iscrizione deve essere compilato l’apposito modulo scaricabile dal sito del comune o dal sito di FotoLibera: https://www.fotolibera.com/wordpress/

Il modulo va firmato da uno dei genitori e inviato via mail a: contest-mmm2020@fotolibera.com completo di tutti i dati richiesti

Le iscrizioni, insieme all’invio della foto, termineranno il 30 settembre 2020.

La mostra delle foto prescelte verrà allestita nell’atrio comunale nel mese di ottobre dal 20 al 31 ottobre e sarà visitabile durante gli orari di apertura degli uffici comunali. La premiazione avverrà domenica 31 ottobre 2020 alle ore 20.30 presso l’Auditorium Comunale di Merate.