Il maltempo non rovina il raduno dei gruppi di cammino: in tanti a Montevecchia

Quasi 700 i partecipanti all’iniziativa che si è tenuta oggi a Montevecchia

“I gruppi di cammino sono anche un veicolo efficace per diffondere informazioni riguardanti prevenzione e benessere sul territorio”

MONTEVECCHIA – Il cielo grigio e qualche goccia di pioggia non hanno scalfito l’animo dei partecipanti al 12° Raduno dei Gruppi di Cammino di ATS Brianza che si è svolto questa mattina, giovedì, a Montevecchia. Un appuntamento, quello promosso da Ats Brianza, Comune di Montevecchia, gruppo di cammino di Montevecchia e Pro Loco, molto atteso visto che l’iniziativa era stata annullata nel 2020 causa Covid.

Il maltempo non ha rovinato la festa con quasi 700 iscritti alla giornata che ha proposto ai partecipanti un bellissimo e panoramico giro tra i sentieri del Parco Regionale di Montevecchia e della Valle del Curone. I partecipanti erano persone iscritte ai gruppi di cammino delle province di Lecco e Monza Brianza.

Alla giornata erano presenti il Direttore Generale di ATS Brianza Carmelo Scarcella e il Direttore Amministrativo Teresa Foini, il Sindaco di Montevecchia Ivan Pendeggia e il Presidente della Pro Loco Montevecchia Vessela Nikolova.

“Siamo arrivati al 12° Raduno dei Gruppi di Cammino – dichiara Carmelo Scarcella, direttore generale di ATS Brianza – e stiamo già pensando al prossimo anno, visto il grande successo che sempre riscuote questo appuntamento. I gruppi di cammino sono davvero importanti per la nostra Agenzia di Tutela della Salute, in quanto, oltre alla funzione sociale e di salute che li contraddistingue, sono anche un veicolo efficace per diffondere informazioni riguardanti prevenzione e benessere sul territorio”.

Il Direttore Generale ha presentato poi una novità in merito: ”Partiremo a breve con due momenti dedicati ai walking leader per presentare una nuova opportunità per i Gruppi di cammino in ATS Brianza: le immersioni naturali. Si tratta di un evento di formazione per promuovere il camminare all’interno dei boschi, una pratica che ha importanti ricadute positive sulla salute”.

Dopo l’accoglienza ai gruppi prevista per le 9.30 durante la quale ATS ha regalato ai camminatori una maglietta creata ad hoc per la giornata, è stato il momento dei saluti delle istituzioni presenti, mentre alle 10 è partito il giro attraverso il Parco Regionale di Montevecchia e della Valle del Curone per arrivare al Parco delle Quattro Strade dove è stato organizzato il Mercatino dei Produttori Locali. Dopo il pranzo sono state previste per il pomeriggio una visita guidata al Santuario della Beata Vergine del Carmelo e la presentazione del libro: “Il Grande cielo” da parte dell’autore Alberto Rollo.

Una simpatica nota, la cantante Antonella Ruggiero, che risiede a Montevecchia da molti anni, ha registrato un video messaggio appositamente per augurare una “buona camminata” ai partecipanti al raduno https://www.youtube.com/watch?v=v8slNOovBSQ&t=67s