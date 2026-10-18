Il mondo come aula: le settimane studio dell’Istituto Greppi a Worthing, Siviglia e Parigi

A settembre sono ripresi i progetti di mobilità internazionale per gli studenti del linguistico del Greppi

Esperienze da ricordare a Worthing, Siviglia e Parigi

MONTICELLO – Il mese di settembre 2026 ha segnato la ripresa di tre importanti progetti di mobilità internazionale per l’indirizzo Linguistico dell’istituto superiore Greppi. Gli studenti hanno avuto l’opportunità di viaggiare, studiare e crescere, in diversi contesti internazionali: la cittadina di Worthing nel sud dell’Inghilterra, Siviglia e Parigi.

Tutte e tre le esperienze hanno condiviso la stessa formula vincente: l’ospitalità in famiglie locali per garantire un’immersione linguistica e culturale a 360 gradi, e un perfetto equilibrio tra didattica formale ed esplorazione del territorio.

Worthing: focus sul futuro e sul mondo del lavoro

Dal 5 al 19 settembre le classi 3LA, 3LB e 3LC sono volate a Worthing, cittadina sulla costa Sud dell’Inghilterra a pochi chilometri da Brighton.

Presso la scuola CES (Centre of English Studies), i ragazzi hanno seguito lezioni mattutine incentrate sulla Formazione Scuola-Lavoro (FSL), utili per consolidare le loro competenze linguistiche. Il percorso si è focalizzato sulla conoscenza di sé e sul mondo del lavoro, e si è concluso con il rilascio di certificazioni linguistiche individuali di livello B2 o C1.

I pomeriggi, invece, sono stati dedicati a tour di città storiche come Chichester e Brighton, oltre ad attività sportive sul lungomare. Il momento culminante è stato la gita domenicale a Londra, che ha incluso un tour dei monumenti più celebri (Big Ben, Buckingham Palace, Piccadilly) e una suggestiva navigazione sul Tamigi. Non sono mancati infine i momenti di svago serale, come la divertente Bowling night e la cena al pub.

Siviglia: la cultura e la lingua “a cielo aperto”

Negli stessi giorni (dal 6 al 12 settembre), 24 studenti delle classi 4LC e 5LB hanno esplorato Siviglia.

A Siviglia la didattica ha rotto gli schemi tradizionali, trasformando la città in un’aula a cielo aperto. Gli studenti sono stati spinti a interagire direttamente con la popolazione locale, effettuando interviste e conversazioni per strada, per stimolare l’apprendimento vivo, pratico e improntato alla comunicazione.

Anche il programma culturale è stato ricchissimo e ha toccato i monumenti simbolo della città: la Cattedrale con la torre della Giralda, il Real Alcázar e l’architettura mudéjar, i quartieri storici di Santa Cruz e Triana, la Torre del Oro e la maestosa Piazza di Spagna. La cultura andalusa è stata esplorata anche attraverso l’arte e il palato, grazie a uno spettacolo di flamenco alla Casa de la Memoria e alle immancabili serate dedicate alla tradizione delle tapas e della paella. A completare il viaggio, si è tenuta una splendida escursione di un giorno a Cordova per ammirare la Mezquita-Cattedrale.

Alla scoperta di Parigi tra studio e magia

Dal 13 al 20 settembre, infine, le classi 4LA, 5EB e 5EA hanno vissuto uno stage linguistico a Parigi.

Le mattine erano dedicate a lezioni orali dinamiche con docenti madrelingua su temi d’attualità coinvolgenti; l’alloggio in famiglia ha inoltre offerto l’opportunità di un’immersione culturale autentica, facendo vivere agli studenti la vita quotidiana parigina. Grazie alla collaborazione tra famiglie e docenti, gli studenti hanno potuto ammirare la Torre Eiffel illuminata di sera e visitare i luoghi più iconici della città, tra cui il Museo del Louvre e la Sainte-Chapelle, il quartiere di Montmartre attraverso un “jeu de piste” alternativo e la Senna in Bateau Mouche. Infine, nel programma di visite non è mancata la maestosa Reggia di Versailles con i suoi estesi giardini.

Grazie alla fiducia e all’autonomia concesse dai professori, i ragazzi hanno potuto esplorare i luoghi in modo indipendente e immergersi nello spirito della città.

Tutte queste iniziative, parte integrante dell’offerta formativa dell’Istituto Greppi e, in particolare, del curricolo del Liceo Linguistico, hanno dunque offerto agli studenti un percorso significativo: sono state infatti occasioni di apprendimento “sul campo” delle lingue, ma anche opportunità di crescita personale per tutti i partecipanti.