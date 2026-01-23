Il Parco Adda Nord lancia “Il Parco corre con te” e unisce sport e biodiversità

L’iniziativa parte domenica 25 gennaio 2026 con la manifestazione “Corri con Energia” a Cornate d’Adda

CORNATE D’ADDA – Il Parco Adda Nord scommette su sport e ambiente e presenta una nuova iniziativa pensata per chi ama muoversi all’aria aperta senza rinunciare alla scoperta del territorio. Si chiama “Il Parco corre con te” ed è un progetto che intreccia la pratica della corsa e della camminata con la valorizzazione del patrimonio naturale e della biodiversità del Parco.

L’idea è semplice: trasformare l’attività fisica in un’occasione di conoscenza diffusa del Parco Adda Nord, attraversando ambienti diversi e cogliendo, passo dopo passo, le specificità ecologiche e paesaggistiche di un’area vasta e articolata. Partecipando alle manifestazioni podistiche che aderiscono all’iniziativa e facendo timbrare l’apposita card presso lo stand del Parco, al raggiungimento di otto timbri si potrà ritirare gratuitamente un chilogrammo di miele prodotto dalle api che raccolgono il nettare dei fiori del Parco Adda Nord.

L’avvio ufficiale dell’iniziativa è fissato per domenica 25 gennaio, in occasione della manifestazione “Corri con Energia”, in programma a Cornate d’Adda, in provincia di Monza e Brianza. La partenza sarà libera tra le 7.30 e le 9.30, con possibilità di iscrizione anche sul posto, presso il Centro sportivo di Cornate d’Adda in via Aldo Moro. “Corri con Energia” è una manifestazione podistica non competitiva che si snoda attraverso alcuni dei luoghi più riconoscibili del Parco: dal Ponte San Michele alle conche leonardesche, passando per le centrali idroelettriche storiche e il Naviglio di Paderno. Cinque i percorsi proposti, pensati per rispondere a esigenze diverse, grazie all’organizzazione di ASD EQUI-LIBRI e alla collaborazione delle associazioni del territorio.

Per aderire a “Il Parco corre con te” è necessario registrarsi compilando l’apposito form online disponibile sul sito del Parco Adda Nord. Al termine di ogni corsa o camminata inclusa nell’iniziativa, i partecipanti dovranno recarsi allo stand del Parco per far timbrare la tesserina. Una volta completata la card con gli otto timbri richiesti, sarà sufficiente inviare una e-mail con la foto della card all’indirizzo info@parcoaddanord.it: lo staff del Parco risponderà indicando le modalità di ritiro del miele.

Nel frattempo è in corso la raccolta dell’elenco completo delle gare che si svolgeranno nel 2026 all’interno del Parco Adda Nord. L’elenco sarà consultabile a breve sul sito e sui canali social del Parco e verrà inviato a tutti gli utenti registrati.

“Correre e camminare nel Parco Adda Nord è un’occasione per stare bene e scoprire un territorio ampio e ricco di biodiversità, spesso conosciuto solo in parte. Con questa iniziativa vogliamo invitare le persone a esplorare nuovi percorsi che vanno da Lecco a Truccazzano, incontrando alla partenza Guardie Ecologiche e operatori del Parco, disponibili a raccontare il valore ambientale e le caratteristiche naturali del nostro territorio”, sottolinea Iris Corberi, consigliere del Parco Adda Nord.