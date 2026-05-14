Il Ponte San Michele è candidato luoghi del cuore FAI

A lanciare la candidatura del San Michele è la rete Occhio al Ponte

Una candidatura che richiama l’urgenza di riflettere sul futuro di un ponte dalla notevole rilevanza storica e architettonica

PADERNO D’ADDA – Il Ponte San Michele candidato ai luoghi del cuore Fai. A proporre la candidatura alla campagna nazionale per i luoghi italiani da non dimenticare, è la rete Occhio al Ponte, costituita dalle tante persone che, in maniera individuale o associativa, hanno a cuore il destino del San Michele, viadotto progettato dall’ingegnere svizzero Jules Röthlisberger e aperto nel 1889.

Un vero e proprio monumento architettonico formato da un’unica campata in travi di ferro da 150 metri di corda, che sostiene, tramite 7 piloni sempre in ferro, un’impalcatura a due livelli di percorribilità, il primo ferroviario e il secondo stradale.

“La rilevanza del ponte San Michele dal punto di vista storico è paragonabile a quella della Torre Eiffel, eretta esattamente negli stessi anni e con le stesse tecnologie – si legge nella scheda di candidatura pubblicata sul sito del Fai – . Entrambe le strutture all’epoca della costruzione divennero il simbolo del trionfo industriale per i rispettivi paesi. All’epoca della sua costruzione, il ponte San Michele era il più grande ponte ad arco al mondo per dimensioni e il quinto in totale per ampiezza di luce”.

La candidatura del San Michele ai luoghi del cuore Fai si lega a stretto giro con la questione relativa alla realizzazione di un nuovo collegamento, stradale e ferroviario, tra Calusco e Paderno. Il ponte era infatti già stato candidato all’Unesco insieme a una serie di viadotti europei simili per costruzione e storicità, ma la proposta era stata poi ritirata per via dell’incompatibilità della tutela Unesco con la realizzazione del nuovo viadotto di collegamento tra Paderno e Calusco. Ora, con la candidatura ai Luoghi del Cuore Fai, la rete Occhio al Ponte intende accendere di nuovo i riflettori sul destino del San Michele, ricordando quanto abbia rappresentato e quanto rappresenti tutt’ora non solo dal punto di vista della mobilità locale ma anche della storia della valle dell’Adda.