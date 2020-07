Il sindaco di Missaglia in visita al santuario della Rocchetta sull’Adda

Trasferta sull’Adda insieme ad alcuni dipendenti

Ad accoglierli il custode Fiorenzo Mandelli

PADERNO – In trasferta al Santuario della Rocchetta di Porto d’Adda per sfuggire alla calura estiva e godersi un panorama mozzafiato. Nei giorni scorsi il sindaco di Missaglia Bruno Crippa, insieme ad alcuni dipendenti comunali, ha deciso di andare alla scoperta dei tesori nascosti lungo la valle dell’Adda percorrendo i sentieri che partono da Paderno. Immancabile la tappa al santuario mariano situato lungo l’alzaia per ascoltare le spiegazioni del custode Fiorenzo Mandelli.

La visita alla chiesina e lungo l’Adda è stata molto apprezzata e hanno voluto lasciare un ricordo scritto presso il quaderno presente al Santuario.

“Da una semplice gita lungo l’Adda tra colleghi volenterosi di cimentarsi in una avventura sotto la calura pomeridiana estiva ad una scoperta di luoghi che trasudano storia, tra arte e paesaggi fiabeschi, ma anche laboriosi come da sempre è ricca la Brianza – hanno fatto sapere il sindaco Crippa insieme ad Antonella, Alessandro, Manuela, Claudio e Luigi – . L’Adda come filo conduttore delle opere sia pittoriche che ingegneristiche che ha visto in Leonardo il genio che ha saputo coniugare tutto ciò che la natura ha donato a questi luoghi.

È con nostra meraviglia che queste scoperte vengono oggi tenute in vita, narrate e raccontate da una squisita persona, Fiorenzo Mandelli, che grazie alla Sua passione, dedizione e conoscenza tramanda ancora oggi a tutti i viandanti le meraviglie che ci circondano e che senza il suo aiuto non saprebbero apprezzare.

Un grazie ancora da parte di alcuni dipendenti del comune di Missaglia ed in particolare del Sindaco nella speranza che tutto ciò non si fermi, non venga disperso , ma mantenuto e tramandato”.