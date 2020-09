Imberfood, sabato 5 settembre torna la festa dei mille sapori

Dalle 18 appuntamento al polifunzionale

L’evento è organizzato nel rispetto delle norme anticovid

IMBERSAGO – Imberfood – La festa dei mille sapori torna per il quarto anno consecutivo. Questa sarà un’edizione diversa da quelle precedenti, Imberfood infatti si sposta nello spazioso Polifunzionale di Imbersago, così da garantire a tutti una festa in completa sicurezza.

Sarà possibile degustare i migliori piatti della tradizione italiana, spagnola, cinese ed austriaca e bere ottima birra artigianale. “Riempiremo di entusiasmo, risate e profumi quell’angolo di paradiso che è Imbersago. Vi aspettiamo sabato 5 settembre al Polifunzionale di Imbersago, in via Resegone, dalle 18 in avanti: il divertimento è assicurato”.

Per i più piccini l’organizzazione allestirà gonfiabili e jumping. L’evento sarà organizzato anche in caso di pioggia (info: imberfood@gmail.com).

“Abbiamo cercato di mantenere la qualità delle proposte in linea con gli anni passati, senza trascurare tutta la parte riguardante la sicurezza – hanno detto dallo staff -. Seguendo le normative vigenti verranno applicate per tutta la durata dell’evento una serie di regole che dovranno essere obbligatoriamente rispettate, per lo svolgimento sicuro della festa e per la salute di tutti”.