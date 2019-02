Appuntamento domenica 3 marzo per tutti gli amanti del verde

All’iniziativa prenderanno parte anche gli alunni della scuola primaria

IMBERSAGO – L’rea boschiva tra via Castelbarco e via Moratti e la strada provinciale 56. Ma anche il parco giochi di via Fermi e la zona verso il fiume Adda. Sono queste le aree prescelte per la maxi pulizia in programma domenica 3 marzo in occasione della Giornata del verde pulito. La manifestazione è promossa dal Comune nell’ambito dell’analoga iniziativa lanciata a livello regionale. L’appuntamento è aperto a tutti. Basterà farsi trovare, muniti di tanta buona volontà, alle 8 in piazzale Pertini dietro al Municipio. Dopodichè armati di guanti da lavoro, scope e rastrelli i volontari inizieranno a ripulire le aree indicate. Durante i lavori saranno affiancati dai mezzi comunali. All’iniziativa sono invitati a partecipare anche i ragazzi della scuola primaria: per loro e per i loro genitori il ritrovo è alle 9.30 sempre in piazzale Pertini. All’ora di pranzo, l’Amministrazione comunale offrirà ai partecipanti uno spuntino all’Area polifunzionale. In caso di maltempo, la manifestazione verrà rinviata a data da destinarsi.