Imbersago: alla Madonna del Bosco la reliquia del beato Carlo Acutis

La reliquia verrà accolta domenica 12 settembre e resterà esposta fino al 19 settembre

Previsti diversi momenti di preghiera rivolti in particolar modo a famiglie, giovani e gruppi

IMBERSAGO – Una settimana di iniziative in onore del Beato Carlo Acutis con l’esposizione, dal 12 al 19 settembre, di una sua reliquia. E’ quanto propone il Santuario della Madonna del Bosco come quinto evento della proposta “Ora viene il Bello – Estate in Santuario” proposta dalla Cei e dal Collegamento dei Santuari Italiani. La reliquia verrà accolta nel luogo di culto mariano domenica 12 settembre alle 15.30 mentre la messa solenne di inizio delle celebrazioni è fissata alle 16. Sono poi previsti, in settimana, dei momenti specifici di approfondimento sulla figura del giovane beato, la cui reliquia resterà esposta fino a domenica con possibilità di accedere al Santuario per la preghiera personale dal 13 al 17 settembre fino alle 22.

Don Marco Fusi, incaricato della pastorale giovanile nella Diocesi di Milano, affronterà il tema, lunedì 13 settembre alle 20.30, della Parola di Dio nella vita del Beato Carlo e nella nostra vita. Da segnalare, nel calendario di eventi in cui ogni sera è previsto un momento di preghiera al quale sono invitati le famiglie, le parrocchie, gli oratori e i gruppi giovanili, la via Crucis meditata con i testi del Beato martedì 14 e la messa solenne, presieduta da monsignor Maurizio Rolla, vicario episcopale della zona di Lecco, venerdì 17 sempre alle 20.30.

Domenica 19 settembre è infine in programma la giornata del pellegrino con l’accoglienza di famiglie, parrocchie, oratori, gruppi giovanili.

La messa solenne conclusiva delle celebrazioni è in programma alle 16, seguita alle 17 dal concerto sulla Scala Santa offerto dal Premiato corpo musicale Donizetti di Calolzio.

Non solo, ma sabato 18 e domenica 19 settembre varcando la porta della speranza, ovvero la porta centrale del Santuario, sarà possibile ricevere l’indulgenza plenaria alle consuete condizioni.