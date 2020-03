Imbersago, #andrà tutto bene: tanti cartelli sul palazzo che si affaccia sulla piazza

IMBERSAGO – Sono apparsi sulle finestre di un palazzo che si affaccia sulla piazza principale di Imbersago per infondere fiducia e speranza a tutte le persone. Stiamo parlando dei cartelloni colorati e variopinti con la scritta “Andrà tutto bene” che alcuni ragazzi di una corte imbersaghese hanno realizzato per sottolineare che “andrà tutto bene”. “Anche noi nel nostro piccolo abbiamo fatto questo – ci hanno scritto mandandoci le foto dei loro capolavori – . Siamo dei ragazzi di Imbersago che abitano in una piccola corte che dà sulla piazza Garibaldi”.

Tanti disegni, raffiguranti cani, pesci, unicorni, rigorosamente a un metro di distanza l’uno dall’altro, oggetti e chiaramente degli arcobaleni per lanciare, dall’interno di un cortile, un messaggio universale di speranza. “Andrà tutto bene. Ne sono sicura. Io sto a casa”.