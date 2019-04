Due le sfide previste: quella riservata ai maggiorenni e quella alla coppia genitori – figli

I partecipanti dovranno prima costruire la canoa in cartone e poi cimentarsi in acqua vogando sull’Adda

IMBERSAGO – Sono aperte le iscrizioni alle ormai famose e appassionanti gare di canoe di cartone. Due le sfide organizzate dalla Pro Loco di Imbersago già al lavoro per preparare al meglio la 24esima edizione della manifestazione in programma domenica 9 giugno. Una, la Soap Kayak Race Classic riservata a maggiorenni, l’altra la Soap Kayak Race Kids realizzata per i più piccoli. In quest’ultimo caso, genitori e figli dovranno collaborare per creare l’imbarcazione che permetterà loro di salpare lungo le acque del fiume Adda, sperando che la loro canoa fai da te non si trasformi subito in un Titanic. Tra tutti i team partecipanti alla Soap Kayak Race Kids ci sarà un team speciale composto dai lettori della rivista Focus Junior. (info sulla rivista numero 184 oppure sul sito internet www.focusjunior.it sezione iniziative ed eventi).

Per partecipare alla Soap Kayak Race Kids i vogatori dovranno essere obbligatoriamente papà – figlio/a oppure Mamma – Figlio/a nati negli anni 2006-2007-2008. Nonni, zii, cugini, parenti o semplicemente amici potranno aiutare solamente nella costruzione della canoa biposto.

Entrambe le gare di canoe in cartone sono gratuite per tutti i partecipanti. Tutto il materiale per la realizzazione delle canoe sarà offerto da Cartonstrog Italia mentre giubbotti salvataggio e attrezzatura per la navigazione da Decathlon Osnago. Inoltre Acme e Unplug forniranno degli omaggi per tutti. I vincintori come sempre andranno in Trentino per una giornata con Extreme Waves per vivere l’emozione del rafting sul fiume Noce.

Le squadre partecipanti dovranno costruire in due ore di tempo la loro canoa biposto utilizzando solo qualche foglio di cartone ondulato e un solo nastro da pacchi per assemblare il tutto. Per i più creativi saranno concessi ulteriori 30 minuti per “abbellire” l’imbarcazione e partecipare al concorso miglior canoa di cartone “Soap Kayak”. Nel pomeriggio prenderà il via la tanto attesa gara in acqua “Kayak Race” lungo un percorso prestabilito di qualche centinaio di metri.

Durante alcuni week end del mese di aprile e di maggio sarà attivo presso il traghetto di Leonardo il punto informativo della Soap Kayak Race. Ulteriori informazioni sul sito www.prolocoimbersago.it oppure sulla pagina social ufficiale della kermesse www.facebook.com/SOAPKAYAKRACE