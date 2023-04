Imbersago: biciclettata lungo l’Adda con visita al villaggio Crespi d’Adda

L’iniziativa, promossa dalla Pro Loco, è in programma sabato 29 aprile

Iscrizioni entro domenica 23 per la pedalata lungo l’Adda alla scoperta del villaggio operaio di Crespi d’Adda

IMBERSAGO – La Pro Loco di Imbersago organizza una giornata all’insegna dello sport, della natura e della cultura. Si tratta di una biciclettata lungo l’Adda, seguita da un’interessante visita guidata al Villaggio operaio di Crespi d’Adda. L’iniziativa è in programma per sabato 29 aprile: il ritrovo è previsto alle 8 al traghetto di Imbersago, da dove, alle 8.30, partirà il percorso lungo l’alzaia dell’Adda con tappa finale al Villaggio Crespi. Il tragitto copre una distanza di circa 17 chilometri ed è accessibile a chiunque. Alle 10.30 è prevista la visita guidata al Villaggio operaio di Crespi D’Adda.

La visita dura circa due ore e comprende: presentazione video commentata (la rivoluzione industriale, il lavoro nelle fabbriche di fine Ottocento, gli industriali illuminati e la nascita dei villaggi operai) e itinerario a piedi nel Villaggio, accompagnati da guide e operatori didattici esperti, abitanti del luogo, impegnati nella tutela e salvaguardia del Villaggio, con illustrazione di tutti gli aspetti che qualificano Crespi come sito Unesco.

Terminata la visita, sosta per un meritatissimo pranzo presso lo Stallazzo (Alzaia Adda – Paderno d’Adda), punto di ristoro sulla via del ritorno. Il pranzo comprende grigliata di carne, polenta e dolce per reintegrare tutte le energie perse dalla biciclettata. Per chi non volesse mangiare la carne, c’è comunque la possibilità di ordinare un primo piatto. Una volta rifocillati, rientro in bicicletta al Traghetto di Imbersago.

Iscrizioni

Per le iscrizioni, occorre inviare una mail all’indirizzo di posta della Pro Loco “info@prolocoimbersago.it”, oppure chiamare al numero 3773209199, entro e non oltre domenica 23 aprile.

Costi

Il costo della visita dipende dal numero di partecipanti: gruppo di 20-25 (max 30) persone euro 120, circa 6 euro a persona; da 31 a 35 persone euro 140, circa 4 euro a testa; superate le 35 persone si organizzeranno 2 gruppi. Non è richiesto alcun anticipo; il pagamento verrà effettuato in loco, il giorno stesso della visita.

Invece, per il pranzo allo Stallazzo, si richiedono indicativamente 20 euro a persona. Per il pranzo, se si desidera altro rispetto alla carne, occorre precisarlo via mail o telefonicamente, così come eventuali allergie/intolleranze.

Per chi non volesse fare il percorso in bicicletta, ma fosse solamente interessato alla visita guidata e/o al pranzo allo Stallazzo, nessun problema, ci si trova direttamente a Crespi per le 10.30, presso l’ufficio “Crespi Cultura”, in piazzale Vittorio Veneto 1 (zona Pineta). L’importante è precisarlo nella mail di iscrizione o telefonicamente.In caso di maltempo, l’evento verrà annullato.

Per qualsiasi chiarimento o informazione aggiuntiva, contattare la Pro Loco di Imbersago.