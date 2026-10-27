Imbersago celebra il 4 novembre: il programma della cerimonia (anticipata a domenica)

Alla cerimonia prenderanno parte gli alpini e la banda sociale meratese

Appuntamento domenica 1° novembre alle 10.30

IMBERSAGO – Si svolgeranno domenica 1° novembre le celebrazioni a Imbersago per la Giornata dell’Unità nazionale e delle Forze armate, che ricorre il 4 novembre. Il programma prevede una serie di momenti commemorativi per ricordare i Caduti, con la partecipazione della Banda Sociale Meratese e del Gruppo Alpini.

Le celebrazioni prenderanno il via alle 10.30 con la Messa nella chiesa parrocchiale dei Santi Marcellino e Pietro. Alle 11.30 è previsto il corteo diretto al cimitero, accompagnato dalla Banda Sociale Meratese, dove verrà deposta una corona d’alloro alla lapide dei Caduti.

Alle 12 il momento commemorativo proseguirà in piazza Garibaldi, con la deposizione di una corona d’alloro al Monumento ai Caduti, in collaborazione con il Gruppo Alpini di Imbersago.

Al termine delle cerimonie, l’Amministrazione comunale invita i partecipanti a un rinfresco in Municipio.