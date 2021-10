Sono previste quattro lezioni di orticoltura il giovedì dal 28 ottobre al 18 novembre tenute dall’agronomo Ballabio

L’iniziativa, promossa dalla Pro Loco, è rivolta sia a neofiti che a chi già coltiva un orto

IMBERSAGO – Dalla lavorazione del terreno alla concimazione del fondo, passando per il compostaggio, pacciamatura, le malattie che attaccano le piante e i tempi e modi di semina e coltivazione degli ortaggi. E’ in programma dal 28 ottobre al 18 novembre il corso di orticoltura biologica e tradizionale promosso dalla Pro Loco in collaborazione con l’amministrazione comunale per far conoscere a tutti la realizzazione di un orto in ambito domestico, indicando quali sono le lavorazioni del terreno che servono per creare le migliori condizioni di coltivazione.

Le lezioni si svolgeranno nella mediateca di Imbersago il giovedì sera dalle 20.30 alle 22.30 e saranno tenute dall’agronomo Diego Ballabio, laureato in Scienze della produzione e protezione delle piante.

Per ogni coltura verrà indicata: la scelta varietale, le tecniche di coltivazione, e la difesa dalle principali malattie (tecnica agronomica, tradizionale e biologica). Il corso è aperto a chiunque, neofiti e veterani dell’agricoltura domestica. E’ previsto un costo di partecipazione pari a 25 euro, comprensivo del materiale didattico.

Per informazioni e prenotazioni: tel 3469441969 info@prolocoimbersago.it