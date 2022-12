Imbersago, dalla Fipsas il regalo di Natale all’Hospice Il Nespolo

Sabato mattina, vigilia di Natale, la consegna della busta contenente 1.010 euro per l’Hospice Il Nespolo

I fondi raccolti a seguito di una cena della Fipsas Lecco, associazione di pesca sportiva

IMBERSAGO – Mille euro, per la precisione 1.010 euro, in dono all’Hospice Il Nespolo da parte della Fpsas Lecco, la federazione italiana pesca sportiva e attività subacquee.

Sabato mattina, vigilia di Natale, il presidente Stefano Simonetti accompagnato da Mario Bandera e Ingrid Anghileri, ha incontrato in Municipio a Imbersago Daniele Lorenzet, presidente della Fabio Sassi, l’associazione che dalla fondazione a oggi gestisce l’Hospice Il Nespolo, per la consegna della corposa busta di Natale. A fare gli onori di casa il sindaco Fabio Vergani insieme all’ex primo cittadino Giovanni Ghislandi e alla giovane consigliere Marta Massironi, coordinatrice dell’iniziativa “Con l’arte sostieni la Fabio Sassi”: “Siamo qui oggi a registrare la grande generosità del gruppo dei pescatori provinciali che a seguito di una cena hanno raccolto fondi da destinare all’Hospice. Non è il primo gesto generoso e solidale della Fipsas, associazione con cui la nostra amministrazione collabora da tempo”.

Gli ha fatto eco Simonetti, presidente della Fipsas Lecco: “Come associazione tutti gli anni cerchiamo di promuovere attività per incentivare la pesca sportiva e avvicinare i ragazzi allo sport e alla tutela del territorio. Siamo molto affezionati alla realtà di Imbersago e ricordo che oggi il pescatore sportivo è il primo ambientalista perché lavora per la tutela del territorio e dell’ambiente” ha ribadito sottolineando il grande lavoro svolto dai volontari: “Ringrazio Ingrid, Pietro Butta che oggi non è qui e Mario Bandera che è a capo dei volontari. Come associazione contiamo oltre 2mila tesserati e oggi doniamo volentieri questi fondi al Nespolo per l’attività importantissima svolta”.

Quest’anno la struttura airunese, specializzata nella cura dei malati terminali, ha festeggiato il 20esimo compleanno con una serie di eventi e iniziative finalizzate a raccogliere fondi (da ultimo la serata da tutto esaurito al Teatro Manzoni di Merate con Teo Teocoli) e diffondere la filosofia alla base del Nespolo che è quella di dare vita ai giorni e non giorni alla vita. “Per noi il 2022 è stato un anno impegnativo, in cui grazie al consigliere regionale Mauro Piazza siamo stati insigniti anche del riconoscimento della Rosa Camuna e vogliamo ringraziare tutte le associazioni che ci hanno aiutato. Supporti preziosi e ancora più apprezzati quando arrivano in maniera autonoma”.