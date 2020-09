Imbersago, domenica torna il mercatino dell’Antico

Dopo lo stop imposto dal covid, domenica 20 settembre torna il mercatino dell’Antico

L’iniziativa porta la firma di Comune e Pro Loco

IMBERSAGO – Tornano in piazza Garibaldi le bancarelle del mercatino dell’Antico. Dopo un periodo di sospensione forzata e di rinvii, necessari per ragioni prudenziali di sicurezza legati alla pandemia in corso, l’amministrazione comunale, di concerto con la Pro Loco, ha deciso di proporre l’appuntamento per domenica 20 settembre e di proseguire anche nei mesi successivi.

Il mercatino dell’Antico si svolgerà rispettando tutte le normative in vigore per quello che riguarda le misure anti Covid. “La proposta è stata accolta con grande entusiasmo da parte degli espositori, in primis, degli imbersaghesi, che potranno tornare così ad ammirare gli oggetti in vendita alla manifestazione promossa ogni terza domenica del mese nel centro del paese” fanno sapere gli organizzatori.