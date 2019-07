Imbersago, giornata di pulizie per il comitato ecologico e i Green Boys

IMBERSAGO – C’era anche il neo sindaco di Imbersago Fabio Vergani tra i volontari che ieri mattina, domenica, hanno effettuato l’intervento di pulizia di uno dei tanti sentieri che scendono all’alzaia del fiume Adda.

Armati di ramazza, palette e guanti, i componenti del comitato ecologico di Imbersago si sono ritrovati, come ogni mese, di buon mattino per ripulire, volta per volta, una parte di Imbersago, contribuendo a rendere sempre bello e accogliente il paese posto sulle rive del fiume. Questa volta si sono focalizzati in particolar modo sul sentiero che dalla località Monsereno porta sull’alzaia dell’Adda. Insieme al Comitato imbersaghese c’erano anche i Greenboys di Brivio, sodalizio con cui si è instaurata un’ottima collaborazione.

Dopo una mattina di lavoro intenso e proficuo, i volontari si sono dati appuntamento al prossimo mese per un nuovo intervento di pulizia di un altro tratto del paese.