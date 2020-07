Imbersago, il grazie ai volontari della Protezione civile per la gestione dell’emergenza Covid

Domenica scorsa la consegna degli attestati ai volontari che si sono impegnati nell’emergenza Covid

Il grande grazie del presidente Luigi Comi ai suoi uomini: “Ora, terminata l’emergenza, possiamo concentrarci sulla nostra sede”

IMBERSAGO – Un momento di condivisione per dire grazie ai volontari per il servizio prestato con dedizione e professionalità durante l’emergenza Covid. Domenica scorsa il centro polifunzionale ha ospitato l’incontro di presentazione del resoconto su quanto i volontari della associazione Avpc Imbersago hanno fatto in questi mesi di emergenza Covid19. Presenti anche i rappresentanti delle amministrazioni comunali di Brivio, Calco ed Imbersago.

Un incontro voluto fortemente dal Presidente Luigi Comi per ringraziare uno ad uno tutti coloro che hanno dato ampia disponibilità a svolgere quotidianamente i servizi necessari ed indispensabili ai cittadini non autosufficienti durante tutto il periodo critico: presenza nelle sedi operative per l’organizzazione ed il coordinamento dei servizi, consegna pasti, medicinali e spesa a domicilio, consegna/ritiro biancheria e documenti ai degenti nei reparti degli ospedali, distribuzione capillare guanti e mascherine, supporto alle forze dell’ordine al presidio dei territori, controllo degli accessi all’ospedale di Merate, e nella seconda fase della pandemia, anche delle isole ecologiche e dei mercati.

“Non ci sono particolari segreti per come siamo riusciti a superare le difficoltà: abbiamo messo in pratica l’esperienza, il buonsenso, il rispetto delle persone e l’osservanza delle regole, dando disponibilità senza limiti a svolgere qualsiasi attività e servizio a noi richiesto” ha spiegato Comi, parlando di un’emergenza sanitaria senza precedenti e di proporzioni colossali, affrontata senza informazioni certe e con notizie sempre diverse e molto spesso contrastanti fra loro, dovendo tra l’altro provvedere in autonomia alle dotazioni dei Dpi necessari per svolgere in sicurezza le attività.

“Ripercorrere con il pensiero questi mesi, ricordare i volti delle persone alle quali abbiamo dato assistenza e sollievo, rivivere le paure di poter in qualche maniera veicolare questo nemico invisibile nonostante le precauzioni sempre ai massimi livelli, il ricordo del nostro caro Antonio Bos venuto a mancare nel periodo più critico e che ci ha sconvolto la vita …un miscuglio di sensazioni e di commozione senza eguali, consapevoli comunque di avere fatto qualcosa di buono – continua Comi -. Abbiamo avuto concrete dimostrazioni di gratitudine affetto e supporto da parte della gente e delle amministrazioni comunali e questo ci basta e ci rende orgogliosi del nostro operato”.

L’incontro di domenica si è chiuso con la consegna degli attestati ai volontari: “Un piccolo riconoscimento materiale per quanto fatto, che assume però un valore enorme e ricco di contenuti di umanità e condivisione. Per l’emergenza Covid19 siamo stati in prima linea fin dagli inizi di marzo; ad oggi, pur avendo ancora aperto i COC nei tre comuni con noi convenzionati, le attività ad essa collegate sono praticamente quasi esaurite. Ora finalmente possiamo ripartire e concretizzare il progetto della nostra nuova sede operativa, che ha subito un’inevitabile sospensione dei lavori e contiamo di portarne a termine la realizzazione entro la fine dell’anno, al più tardi ai primi mesi del 2021”.