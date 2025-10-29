Imbersago: in corso il ripristino definitivo degli asfalti dopo la dismissione del depuratore

L’intervento, del valore di 155 mila euro, si concluderà entro la fine di novembre

IMBERSAGO – Al via i lavori di ripristino dell’asfalto lungo la SP56 e nelle vie Adda, Buonarroti e Galilei a Imbersago. L’intervento, del valore di 155 mila euro, riguarda le aree in cui sono state posate le nuove tubazioni fognarie, che hanno permesso di convogliare i reflui dal vecchio impianto di Imbersago, ora dismesso, all’impianto di Calco, in località Toffo.

L’impianto di Imbersago è stato dismesso nel mese di ottobre, a seguito di investimenti pari a 2,7 milioni di euro e di lavori avviati nel febbraio 2024. I lavori di asfaltatura saranno completati entro la fine di novembre.