Imbersago: l’11 raccolta di generi di prima necessità per l’Ucraina

Il punto raccolta verrà allestito in via Mattei, davanti al Crai

Si cercano generi di prima necessità da inviare a Chernihiv

IMBERSAGO – Una raccolta di generi di prima necessità a favore delle famiglie ucraine. La organizza per sabato 11 marzo dalle 16 alle 19.30 l’associazione “Cassago chiama Chernobyl” in collaborazione con il Comune di Imbersago.

Il punto di raccolta verrà allestito in via Mattei, di fronte al Crai: sarà possibile conferire generi di prima necessità come pasta, riso, farina bianca, pomodori pelati, legumi e scatolame, orzo, farro e grano saraceno secco, cibi istantanei come purè o zuppe in polvere, te e caffè solo solubile, crackers, biscotti, olio, carne e tonno in scatola, alimenti per infanzia, latte in polvere, omogeneizzati, pastina, biscotti, prodotti per igiene quali sapone di marsiglia, salviettine umide, assorbenti, pannolini, saponette, dentifrici, spazzolini, pannoloni per anziani, traverse.

I beni raccolti saranno destinati alle famiglie ucraine residenti nella regione di Chernihiv, in difficoltà in questo difficile periodo.