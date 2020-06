Imbersago, nuova domenica di lavoro per i volontari del gruppo ecologico

Al lavoro nella zona boschiva che dalla curva Moratti scende verso il centro del paese

I volontari si sono rimboccati le maniche anche questa volta per rendere più pulito e ordinato il paese

IMBERSAGO – Non si erano fermati neppure durante l’emergenza e ieri si sono ritrovati per una nuova domenica ecologica. Dotati dagli immancabili attrezzi del mestiere e della proverbiale buona volontà, i volontari hanno ripulito da erbacce, rovi e sporco il bosco che dalla curva Moratti scende fino ad arrivare in centro paese.

Un lavoro meticoloso, svolto con passione e dedizione a cui hanno preso parte anche il sindaco Fabio Vergani e l’ex primo cittadino Giovanni Ghislandi. Presente anche una delegazione dei Green Boys di Brivio, da sempre in prima linea quando si tratta di dare un mano nel nome dell’ordine e del verde.

ALTRE FOTO NELLA GALLERIA