Appuntamento sabato 9 gennaio 2027 con l’open day della scuola dell’infanzia Castelbarco

Sarà l’occasione per conoscere la struttura, gli spazi e la proposta educativa

IMBERSAGO – Porte aperte alla scuola dell’infanzia Maria e Nicolò Castelbarco Pindemonte, che sabato 9 gennaio 2027 accoglierà le famiglie interessate a conoscere da vicino la struttura, gli spazi e la proposta educativa.

L’appuntamento è in programma dalle 9.30 alle 12.30 nella sede di via Cavour 7, con un open day rivolto sia ai genitori interessati alla scuola dell’infanzia sia a quelli che stanno valutando l’iscrizione alla sezione Primavera.

Non sarà necessario prenotarsi: la mattinata sarà a porte aperte e le famiglie potranno visitare gli ambienti, conoscere il team delle insegnanti e ricevere informazioni sull’organizzazione della scuola e sui piani dell’offerta formativa. Le educatrici saranno a disposizione per rispondere a domande e curiosità, accompagnando i genitori alla scoperta delle attività e del percorso proposto ai bambini.

Un’occasione per conoscere da vicino la realtà educativa di Imbersago (presente anche su Instagram con l’account scuolainfanzia.castelbarco) e raccogliere tutte le informazioni utili in vista delle future iscrizioni.