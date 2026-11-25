Appuntamento sabato 9 gennaio 2027 con l’open day della scuola dell’infanzia Castelbarco
Sarà l’occasione per conoscere la struttura, gli spazi e la proposta educativa
IMBERSAGO – Porte aperte alla scuola dell’infanzia Maria e Nicolò Castelbarco Pindemonte, che sabato 9 gennaio 2027 accoglierà le famiglie interessate a conoscere da vicino la struttura, gli spazi e la proposta educativa.
L’appuntamento è in programma dalle 9.30 alle 12.30 nella sede di via Cavour 7, con un open day rivolto sia ai genitori interessati alla scuola dell’infanzia sia a quelli che stanno valutando l’iscrizione alla sezione Primavera.
Non sarà necessario prenotarsi: la mattinata sarà a porte aperte e le famiglie potranno visitare gli ambienti, conoscere il team delle insegnanti e ricevere informazioni sull’organizzazione della scuola e sui piani dell’offerta formativa. Le educatrici saranno a disposizione per rispondere a domande e curiosità, accompagnando i genitori alla scoperta delle attività e del percorso proposto ai bambini.
Un’occasione per conoscere da vicino la realtà educativa di Imbersago (presente anche su Instagram con l’account scuolainfanzia.castelbarco) e raccogliere tutte le informazioni utili in vista delle future iscrizioni.
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